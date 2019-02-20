Центр по борьбе со СПИДом проведет служебную проверку по жалобам граждан и организует парковку для посетителей

Администрация ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» в Челябинске проведет служебную проверку по обращениям жителей близлежащих к учреждению домов, которые пожаловались на загрязнение их дворов медицинским мусором. Кроме того, планируется благоустроить прилегающую территорию и организовать парковочные места для посетителей.

Как уже сообщало агентство, областной центр переехал в дом №16 на улице Шуменская в ноябре 2018 года. Жители соседних домов, недовольные таким соседством, стали находить на детской площадке бахилы, маски, упаковки от лекарств. Они написали жалобу в управление благоустройства города. Чиновники, проведя собственное обследование территории, не нашли никаких нарушений (хотя представленные фотографии наглядно подтверждают озвученные факты). Тогда жители обратились в СМИ, попросив о помощи.

Администрация центра заверяет, что держит на постоянном контроле вопрос соблюдения чистоты и порядка. На территории учреждения непрерывно работают уборщики. Кроме того, организованы постоянные обходы не только территории Центра, но и прилегающих дворов. Все пациентов, пришедших в СПИД-центр, на выходе предупреждают о необходимости снять бахилы и выбросить их в специальный контейнер.

И жалобы жителей в центре не намерены оставлять без внимания. «По факту обращения граждан будет проведена служебная проверка и усилены мероприятия по соблюдению чистоты прилегающей территории», - заверили в администрации центра.

В центре напомнили, что в новое здание они переехали в преддверии зимы и в тот момент проводить работы по благоустройству прилегающей территории не представлялось возможным. В настоящее время рассматривается вопрос о благоустройстве прилегающей территории с возможной организацией парковочных мест.

«Учреждению уже выделено финансирование, в ближайшее время будут проведены аукционные мероприятия, после чего в мае-июне планируется благоустройство территории медицинского учреждения, в том числе организация парковочных мест», - сообщили в центре.

Заведующая отделом профилактики и социальной реабилитации Областного Центра СПИДа, врач-инфекционист Наталья Кущева пояснила, что бахилы не считаются медицинскими отходами. «Бахилы – это чехлы для обуви, никакого контакта с кожей и слизистыми человека не имеют, поэтому относятся к отходам класса «А». Они не представляют опасности для окружающих», - рассказала Наталья Кущеева.

Кроме того, инфекционист напомнила жителям, что ВИЧ не живет вне организма человека и ВИЧ-инфекция передается только тремя путями: при незащищенном половом контакте с ВИЧ-положительным партнером, при попадании видимой капли крови ВИЧ-положительного человека в кровоток другого человека, а также от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания при отсутствии мер профилактики. Иными способами заразиться (в том числе ни через бахилы, ни через маски) невозможно.