ЧелГУ - один из лидеров России по итогам приемной кампании

Челябинский государственный университет поднялся на 16-ю строчку в рейтинге вузов России по качеству бюджетного приема. Ежегодно в ЧелГУ растет средний балл поступающих, а также количество бюджетных мест.

Исследование, которое проводит Высшая школа экономики совместно с «Социальным навигатором» МИА «Россия сегодня», охватывает более 300 вузов различных профилей, включая классические.

Как сообщает пресс-служба вуза, ЧелГУ продемонстрировал отличный результат: средний балл абитуриентов бюджетников составляет 73,1, а по целому ряду направлений существенно превышает этот показатель.

Так, в укрупненной группе направлений «Филология» средний балл ЕГЭ - 93,5, «Лингвистика и иностранные языки» - 92,2, «Юриспруденция» - 88,1, «Международные отношения» - 86, «Журналистика и литературное творчество» - 85,1, «Педагогическое образование» - 82,8, «Экономика» - 81,4. «Информатика и вычислительная техника» - 80,1, «История» - 79,1 и т.д. При этом больше половина поступивших в ЧелГУ на бюджет - «отличники», набравшие в среднем более 70 баллов за один экзамен.

Это лучший результат среди вузов Челябинской области со схожими направлениями подготовки. Он позволил ЧелГУ войти в число вузов-лидеров страны, набравших самых сильных студентов по отдельным направлениям.