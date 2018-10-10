Челябинцам станут доступны прямые перелеты на Север и Алтай

В Челябинске сибирский авиаперевозчик «ИрАэро» открывает четыре новых направления. С 29 октября по 26 декабря компания будет осуществлять прямые рейсы из челябинского аэропорта до Нижневартовска, Нового Уренгоя, Горно-Алтайска, Белоярского и обратно.

Прямые перелеты на Север и Алтай станут доступны челябинцам благодаря федеральному и областному софинансированию - губернатор региона Борис Дубровский неоднократно отмечал важность развития региональных перевозок.

«Мы заинтересованы в развитии челябинского аэропорта, его реконструкции, расширении направлений, открытии новых рейсов и, наконец, в появлении здесь базового авиаперевозчика», - подчеркнул Дубровский.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь АО «Челябинское авиапредприятие» Сергей Куклев, сибирский перевозчик «ИрАэро» раньше не был представлен на южноуральскм рынке.

По его словам, с 29 октября по 26 декабря перелеты будут осуществляться на комфортном канадском авиалайнере СRJ200 вместимостью 50 мест. Стоимость перелета в одну сторону составляет от 5 тысяч 640 рублей (вместе с налогами и сборами).

Билеты можно приобрести на сайте, в кассах и представительствах авиакомпании. Всю подробную информацию по расписанию, нормам багажа, перевозке животных и другим важным вопросам можно узнать на сайте авиакомпании и по телефону горячей линии: 8 800-550-60-63.