Челябинцев приглашают на грандиозное субботнее авиашоу для детей

В Челябинске впервые за 25 лет состоится грандиозное авиашоу для детей «Взлетная полоса в будущее». Большой праздник для любителей авиации пройдет завтра, 12-го мая, в городском саду имени Пушкина.

Посетители смогут побывать на областном первенстве по авиационным кордовым моделям среди школьников, попробовать собрать свой планер и запустить его в небо.

«Как правило, авиамодельные соревнования проводятся за городом, в поле. Зрителями становятся только сами участники, их родители и педагоги. В этот раз мы решили показать всем жителям города, насколько увлекательными могут быть такие соревнования. Авиашоу проводится в формате семейного праздника. Это отличная возможность выбраться семьей не в торгово-развлекательный комплекс, а на свежий воздух и провести время всем вместе, оставив на память море эмоций и, конечно, свой первый самолет», - отмечает директор Дома юношеского технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.

На авиашоу «Взлетная полоса в будущее!» каждый сможет увидеть захватывающие соревновательные полеты профессиональных авиамоделистов, познакомиться с историей авиации и рассмотреть большие копии исторических моделей российских и зарубежных самолетов, записаться в кружок по авиамоделированию.

С десяти утра утра жителей и гостей города ждут зрелищные соревновательные полеты планеров, открытые и познавательные мастер-классы по созданию моделей самолетов, а самых маленьких – насыщенная игровая программы с призами и подарками.

В субботу, 12-го мая, в Челябинске состоится еще одно интересное событие. С полудня на базе парусной школы озеро Смолино (улица Хуторная, 31) будут проходить судомодельные соревнования. В них примут участие как совсем юные спортсмены с контурными моделями кораблей, так и более опытные моделисты со скоростными лодками, рассказали агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-служюе ДЮТТ региона.