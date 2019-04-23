Челябинцев в Пушкинской библиотеке научат расписывать пасхальные яйца

В Челябинске завтра, 24 апреля, в центральной библиотеке имени Пушкина состоится творческая лаборатория «Празднуем Пасху дома».

Участники клубного формирования центра культурно-информационной деятельности «Хоровая республика Гаудеамус» подготовят музыкальную программу, а приглашенные гости проведут мастер-классы по флористике и росписи яиц. Участники мастер-класса смогут собственноручно создать традиционные пасхальные украшения, а также освоить технику росписи яиц и сделать их уникальными.

Для детей организуют игровую программу, посвященную праздничным православным традициям: пасхальные эстафеты и викторины. Участников ждут подарки и сладкие угощения.

Кульминацией события станет запуск в небо гелиевых шаров с изображениями птиц и прикрепленными пожеланиями. Это отсылка к традиции празднования Благовещения Пресвятой Богородицы, когда на волю выпускали лесных птиц. В народе считалось, что пернатые «станут ходатаями за человека перед Богом, попросят за того, кто дал им свободу». Обычай напоминал о евангельской истории - о том, как Архангел Гавриил возвестил Деве Марии, что она родит Спасителя всего мира.

Организаторами творческой лаборатории «Празднуем Пасху дома» являются центр культурно-информационной деятельности, центральная библиотека имени Пушкина и имидж-студия Елены Ивановой.

Мероприятие состоится в 16 часов по адресу: улица Коммуны, 69. Регистрация участников была открыта сегодня, 23 апреля, в полдень.