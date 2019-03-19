Челябинцы смогут получить бесплатную консультацию по развитию детей

Жители Челябинске завтра, 20 марта, смогут получить бесплатную консультацию по развитию детей, позвонив на горячую линию фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо».

По номер 8-800-555-29-24 пройдет челябинцев будет консультировать один из ведущих специалистов России по раннему развитию детей, перинатальный и семейный психолог Елена Масленникова.

Родители, бабушки, дедушки - каждый может позвонить на линию и узнать, какие игры и игрушки можно использовать с рождения до трех лет, какие упражнения необходимы для развития тела и речи, как приучить ребенка к горшку, отучить от соски, бутылочки или груди.

С Еленой Масленниковой можно будет обсудить тему взаимоотношений в семье, узнать, как привлечь папу к участию в развитии ребенка, как договориться с бабушками и дедушками, выстроить взаимодействие с ребенком и как справляться со своими эмоциями.

Горячая линия будет работать с двух дня до десяти вечера по местному времени. Звонок бесплатный с любых номеров Российской Федерации.

СПРАВКА

Елена Масленникова - один из ведущих специалистов России в области перинатальной психологии. Член общества Союза реабилитологов России и Ассоциации детских психологов и психиатров. В своей практической деятельности большое внимание уделяет проблемам диагностики семьи и профилактики инвалидизации детей, рожденных преждевременно. Ведет школу для мам и пап по программе «Разумное родительство».