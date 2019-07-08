Челябинцы увидят музыкальное шоу "Зачарованное зеркало"

В Челябинском ДК Железнодорожников 28 октября состоится музыкальное шоу "ENCHANTED MIRROR".

Таинственное Средневековье - время контрастов и противоречий: войн и великих открытий, рыцарских подвигов и коварных интриг, торжества красоты и мрачных легенд. Все это нашло своё отражение в грандиозном шоу «Зачарованное Зеркало».

Аутентичное живое исполнение собственных авторских произведений и любимых миллионами хитов — Depeche Mode, Duran Duran, Enigma, Limp Bizkit, The Beatles, Rammstein, мистика григорианского хорала, колоритная этника и многогранный нью-эйдж ставят «ENCHANTED MIRROR» в разряд лучших мировых музыкальных шоу.

Вместе с чарующими, загадочными голосами хора «VOICES OF ENIGMA» контрастно звучит сильный, восхитительный голос российско-американской певицы KSANA, приглашенной специально для участия в проекте компанией «SANDMAN ENTERTAINMENT».

На глазах зрителей происходит рождение удивительного жанра. Gregorian-Opera – уникальный синтез рок-оперы, на стыке нью-эйдж, этно, индастриал, альтернативной музыки, эстрады… В результате – неповторимый эффект жанровой полифонии.

Свежее концептуальное решение, 20 ярких номеров в режиме нон-стоп, великолепная музыкальная история, украшенная визуальными спецэффектами впечатляют. «ENCHANTED MIRROR» — тот самый случай, когда шоу еще не закончилось, но уже хочется продолжения!

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