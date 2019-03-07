Челябинск готовится к новому конкурсу «Рожденная побеждать»

Челябинск готовится к проведению традиционного конкурса красоты и талантов «Рожденная побеждать!» для девушек с ограниченными возможностями по здоровью, девиз которого: «Красота не имеет границ!».

В 2019 году событие выйдет на международный уровень - в нем будут участвовать представительницы не только России, но и других стран.

География конкурса с каждым годом растет. В проекте уже приняли участие девушки из Челябинска, Троицка и Златоуста, а также Вологды, Самары, Тольятти, Уфы и Белорецка, Екатеринбурга, Кургана, Самары, Москвы, Йошкар-Олы, Гуково Ростовской области, Сургута и Тюмени. В этом году ожидаются участие конкурсанток из Казахстана, Украины и Киргизии, что позволяет говорить о международном статусе события, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека Челябинской области.

В течение недели конкурсантки проходят интенсивную подготовку вместе с ведущими профессионалами индустрии красоты и здоровья, фитнес-реабилитацию со спортивными врачами, занимаются с хореографом и режиссером, участвуют в видеосъемках и фотосессиях, готовят общие и индивидуальные номера на финальное шоу, репетируют дефиле на колясках.

Помимо призов и подарков, участие в конкурсе «Рожденная побеждать!» способствует социализации и адаптации девушек, раскрытию их личностного и творческого потенциала, дарит им возможность стать примером для здоровых людей, а всем партнерам проекта позволяет проявить свою социальную ответственность. Уникальность конкурса в том, что в нем нет победительницы - каждая участница получает свой титул и признание.

Количество участниц проекта ограничено - 12 человек. Заявку на участие в конкурсе нужно подать на электронную почту: mary.74@list.ru.

Дополнительную информацию можно узнать у организатора проекта Ларисы Луневой по телефону: 8-912-795-07-78, в группе конкурса в социальной сети Вконтакте.

Фото из группы конкурса ВКонтакте