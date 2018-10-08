Челябинск подвергся завуалированной атаке сайентологов

Челябинск подвергся информационной атаке сайентологов, которые в октябре этого года завалили почтовые ящики горожан брошюрами «Правда о наркотиках». Их изготовил благотворительный фонд «Защити детей от наркотиков».

«За таким благозвучным названием прячется одна из многочисленных фасадных структур так называемой «церкви сайентологии», по определению журнала «Time», «самой беспощадной образцово-террористической, самой сутяжнической и ненасытной из всех сект, какие знала Америка», - пишет челябинская епархия, миссионерский отдел которой напоминает горожанам: сайентологическая организация была создана в середине ХХ века американцем Л. Роном Хаббардом для добывания денег у доверившихся ему людей.

Один из европейских политических деятелей квалифицировал сайентологию как «человеконенавистнический картель угнетения», а ее создателей как преступников. Мнение о том, что сайентологическая «церковь» является преступной организацией, широко распространено.

«Возможно, поэтому сайентологи все чаще предпочитают скрываться за фасадами различных общественных организаций, в том числе правозащитных, благотворительных и других, - не афишируя своей принадлежности к культу, то есть действуя в обстановке законодательно запрещенной конфессиональной анонимности», - отмечают в миссионерском отделе челябинской епархии.

Так и в брошюре «Правда о наркотиках» нигде и никак не упоминается принадлежность ее создателей и распространителей к сайентологическому культу. Зато на ее последней странице размещена информация о том, как сделать благотворительный взнос в фонд «Защити детей от наркотиков».

«Южноуральцы должны знать: помогая благотворительному фонду «Защити детей от наркотиков», вы помогаете деструктивному сайентологическому культу в его деятельности, направленной на установление тотального господства над нашими соотечественниками», - подчеркивают в челябинской епархии.