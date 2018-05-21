Новости Челябинска и
Челябинской области
15:16
Автор:
Инна Шемаева
-

Челябинск вошел в шестерку самых матерящихся городов России

Челябинск вошел в шестерку самых матерящихся городов России. Больше, чем в областном центре ругаются матом жители Перми, Воронежа и Иваново.

По данным федерального социологического опроса, проведённого независимым агентством ZOOM MARKET в мае 2018 года, тройку самых матерящихся городов России возглавляет Пермь.

На втором месте Воронеж и замыкает эту тройку Иваново.

Далее следуют такие города, как: Оренбург, Тамбов и Челябинск.

Не прочь поругаться матом в Кемерово, Брянске и Ростове-на-Дону.

Реже всего ругаются матом в Новосибирске, Омске, во Владивостоке и Казани.

 «Мы были несколько удивлены полученными результатами», - отметил коммерческий директор агентства ZOOM MARKET Андрей Штыров.

Эксперт отметил, что на молодое поколение сильное негативное влияние оказывают отечественные музыкальные группы, использующие мат в своих песнях и рост популярности в России видеохостинга YouTube, контент, на котором часто содержит ненормативную лексику и со стороны органов исполнительной власти никак не модерируется.

Автор:
Инна Шемаева
-
ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ
Показать комментарии