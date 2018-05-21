Челябинск вошел в шестерку самых матерящихся городов России
Челябинск вошел в шестерку самых матерящихся городов России. Больше, чем в областном центре ругаются матом жители Перми, Воронежа и Иваново.
По данным федерального социологического опроса, проведённого независимым агентством ZOOM MARKET в мае 2018 года, тройку самых матерящихся городов России возглавляет Пермь.
На втором месте Воронеж и замыкает эту тройку Иваново.
Далее следуют такие города, как: Оренбург, Тамбов и Челябинск.
Не прочь поругаться матом в Кемерово, Брянске и Ростове-на-Дону.
Реже всего ругаются матом в Новосибирске, Омске, во Владивостоке и Казани.
«Мы были несколько удивлены полученными результатами», - отметил коммерческий директор агентства ZOOM MARKET Андрей Штыров.
Эксперт отметил, что на молодое поколение сильное негативное влияние оказывают отечественные музыкальные группы, использующие мат в своих песнях и рост популярности в России видеохостинга YouTube, контент, на котором часто содержит ненормативную лексику и со стороны органов исполнительной власти никак не модерируется.