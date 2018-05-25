Челябинская и Нижегородская области наладят сотрудничество

Челябинская и Нижегородская области подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Документ подписали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин на 22-м Петербургском международном экономическом форуме.

«По объему продукции, продаваемой на территории Нижегородской области, Челябинская область находится на 14-м месте, есть огромный потенциал для шага вперёд, - отметил Борис Дубровский. - Уверен, что нынешнее соглашение еще более сблизит наши регионы на пути сотрудничества, а главное – укрепит дружбу, проверенную многолетней историей»

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, взаимный товарооборот между Челябинской и Нижегородской областями составляет более 13 миллиардов рублей (2% товарооборота Челябинской области). Он сбалансирован между ввозом и вывозом – практически 50 на 50.

У Южного Урала есть традиционные направления в поставках: металлопрокат, трубы, оборудование, спецтехника, стройматериалы, продукты питания, потребительские товары (обувь, мебель). Нижегородская область также традиционно является поставщиком продукции машиностроения и химической промышленности.

Первое соглашение между Челябинской и Нижегородской областями было подписано 8 лет назад.