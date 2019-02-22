Челябинская область готова выполнить поручение президента по обеспечению современных условий обучения

Челябинская область готова выполнить поручение президента Владимира Путина по обеспечению современных условий обучения во всех школах региона.

Как отметил Владимир Путин, выступая с Посланием к Федеральному Собранию, за 18 лет – с 2000 по 2018 годы - доля школ с современными условиями обучения выросла с 12% до 85%. Но порядка 200 тысяч ребят всё ещё ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации.

Владимир Путин распорядился: «За два года проблему нужно полностью решить, мы можем это сделать».

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, в Челябинской области нет школ без отопления, водопровода и канализации, но есть учебные заведения, которые размещались в ставших аварийными зданиях. В настоящий момент идет реконструкция или строительство новых школ вместо устаревших.

Так Есаульская средняя школа (Сосновский район) размещалась в одноэтажном здании, построенном еще в 1963 году. В школе не было горячего водоснабжения и вместо канализации была выгребная яма. Здание было рассчитано на обучение 192 человек, а в ней в две смены учились 409 детей. В 2016 году было принято решение о строительстве новой школы. Губернатор выделил на эти цели более 290 миллионов рублей. В январе 2019 года школьники переехали в добротное кирпичное двухэтажное здание площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров.

Это позволило перевести учебный процесс в одну смену. И условия обучения детей теперь отвечают всем современным требованиям. Глава региона уверен, что появление хорошей школы будет останавливать молодые семьи от переезда в другие места и сельская территория продолжит эффективно развиваться. Старое здание школы решено не сносить, обсуждается, как эффективно использовать освободившиеся площади.

В будущем учебном году планируется открытие еще двух школ после реконструкции: школа №4 Усть-Катава и школа №1 Нязепетровска.

Школа № 4 в Усть-Катаве была построена более 100 лет назад - в 1911 году. Поначалу она была церковно-приходской. Здание было деревянное, имело две комнаты с разборной стеной. В 1958 году построили пристрой школы из бревен старого здания бывшей больницы из села Минка. С 1960 года школа стала семилетней, но по-прежнему топилась дровами. В 1965 году начали строить новое здание – шлакоблочное, двухэтажное.

В январе 2018 года Борис Дубровский, оценив состояние учебного заведения, принял решение о выделении средств на его реконструкцию. Деревянное здание снесли, а на его месте возводят двухэтажный современный пристрой с отдельной входной группой. Объект позволит решить проблему нехватки площадей в школе и обучения детей в две смены.

В новом здании планируется расположить современный пищеблок, вместительную столовую, медицинский кабинет, музей, кабинеты для организации урочной и внеурочной деятельности.

В школе №1 в Нязепетровске капитального ремонта не было с момента открытия в 1955 году. Реконструкция здания проходит в три этапа, в августе 2018 года начался заключительный этап. На строительно-монтажные работы по решению губернатора было выделено порядка 95 миллионов рублей. Введение в эксплуатацию обновленного здания позволит школе перейти на обучение в одну смену.

Кроме того, здание будет соответствовать современным требованиям к образовательному учреждению: появится горячее водоснабжение, читальный зал, современные кабинеты химии, физики, биологии, спортивная площадка.