Челябинская область отметит День труда. АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

Челябинская область готовится к празднованию Дня труда (Праздник Весны и Труда), который изначально носил название День международной солидарности трудящихся.

Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах. Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел «политическую окраску» и отмечался демонстрациями. Но постепенно этот контекст терялся. Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая.

Во всех городах Челябинской области также пройдут праздничные шествия. Губернатор Борис Дубровский поздравил южноуральцев с праздником. «В эти первомайские дни пробуждается природа, дарит нам надежды на будущее, дает силы для большой созидательной работы, - говорится в поздравлении. - Первомай для нашей трудовой Челябинской области – самый гармоничный праздник. Сегодня в самых разных сферах жизни работают настоящие мастера, люди честного и добросовестного труда, которые любят и ценят свое дело. Это наше главное достояние и гордость, основа дальнейших успехов Южного Урала. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья в семьях, интересной и успешной работы, удачи во всех добрых делах и начинаниях!»

В Челябинске митинг начнется в 10 часов на Театральной площади. В этом году внесены коррективы в маршруты таким образом, что перекрытие движения не предусмотрено. Исключением станет только ограничение по улице Тимирязева на участке от Цвиллинга до Елькина.

Представители региональной Федерации профсоюзов, ЧРО ВПП «Единая Россия» и ЧРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» соберутся на Театральной площади, потом участники перейдут в городской сад имени Пушкина. Планируется, что в митинге примут участие около 16 тысяч человек.

«Справедливая Россия» соберется на демонстрацию и митинг на площади Ярославского, откуда проследует по пешеходной части улицы Кирова до сцены у Главпочтамта. Сбор участников запланирован на 10 часов, начало демонстрации в 12 часовПо такому же маршруту пройдет шествие и митинг партии «КПРФ», сбор в 13.00, начало шествия в 13 часов.

Представители партии «ЛДПР» соберутся в 12 часов на Кирова, 116 (Челябинский молодежный театр), откуда направятся с шествием на площадь Революции.

ЧОРО МОО Межрегиональное объединение Коммунистов проведут митинг у памятника «Орленка» и В.И. Ленину в сквере на Алом поле. Сбор участников в 9.30 Представители АМЭ «Малая энергетика Урала» с 10.30 пройдут шествием по маршруту улица Кирова, 159 (Челябинск-СИТИ) — Кирова, 114 (главный вход на Кировку).

По решению организаторов отменено мероприятие РОПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области.

В Златоусте традиционное первомайское шествие, организованное Ассоциацией профсоюзных организаций округа, в этом году пройдет под девизом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!». Сбор участников и оформление колонны будет проводиться с 10.30 на проезжей части 1-й линии проспекта Гагарина, построение от торгового комплекса «Лера» в сторону автовокзала. В 11 часов с транспарантами, флагами и плакатами демонстранты двинутся к Мемориалу Славы, где состоится митинг членов профсоюзов.

В Аше праздничные мероприятия начнутся в 11 часов на площади имени Ленина. В 12 часов 30 минут там же стартует велофестиваль.

В Снежинске праздничное шествие трудящихся начнется в 10 часов от ПКиО. Затем запланирован праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности.

В Магнитогорске торжественный парад, посвященный Дню солидарности трудящихся, стартует в 10 часов на проспекте Ленина на участке от улицы Калинина до улицы Комсомольской. Завершится праздничное шествие на площади Народных гуляний. В ходе концертной программы запланированы выступления российской эстрадной певицы Алены Апиной и кавер-группы из Челябинска «Онлайн».

В Трехгорном демонстрация трудящихся начнется в 10 часов 30 минут от Центральной библиотеки. В 11 часов на площади имени Ленина пройдет митинг, затем – праздничный концерт.

В Озерске в 10 часов начнется праздничное шествие на площади имени Ленина. В 12 часов 30 минут пройдёт традиционная легкоатлетическая эстафета «Кольцо Победы», а для маленьких озерчан запланированы развлекательные мероприятия, приуроченные к открытию Детского парка.

В Увельском районе в 11 часов в РДК «Горняк» состоится праздничный концерт, посвященный Дню весны и труда.