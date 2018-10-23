Челябинская область отпразднует День профсоюзов

Челябинская область 24 октября отметит День профсоюзов. Новый праздник появился благодаря инициативе федерации профсоюзов, которой в этом году исполнилось 70 лет. Идею поддержали губернатор и депутаты Законодательного собрания региона.

Сегодня федерация профсоюзов - это самая массовая, сплоченная и авторитетная общественная организация в регионе, объединяющая 20 областных профсоюзных организаций и 11 профорганизаций, сотрудничающих по договору. В ней состоят более 500 тысяч человек, что позволяет концентрировать силы и возможности для решения организационных вопросов, готовить квалифицированные кадры, заключать эффективные коллективные договоры, достойно и грамотно вести переговорную кампанию.

«На протяжении десятков лет наш многотысячный профактив трудился в сфере укрепления трудовой дисциплины, охраны труда, социального страхования, организационной, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в коллективах предприятий и организаций. Всегда, независимо от экономической формации, южноуральские профсоюзы достойно выполняли свою главную задачу - защита человека труда», - подчеркнул председатель федерации профсоюзов Челябинской области Николай Буяков.

Он отметил, что богатый исторический опыт в деле защиты прав трудящихся актуален и сегодня, в нынешних реалиях.

«Многие формы и методы нашей работы прошли проверку временем и развиваются с учетом новых исторических условий и требований. Мы публично говорим о тех проблемах, которые накапливаются в обществе, во взаимоотношениях работника и работодателя. Мы используем все разрешенные законом формы борьбы, ведем конструктивный диалог с социальными партнерами. Растет боевитость и организованность первичных профсоюзных организаций, областных комитетов. Нам есть чем гордиться! – отметил Николай Буяков. - Профсоюзные активисты, ветераны профдвижения, энергичная и боевитая молодежь – это наш золотой фонд. Люди, объединенные трудовой солидарностью, настоящие профессионалы, нацеленные на эффективную работу и победу в деле защиты интересов Человека труда. И этим федерация профсоюзов Челябинской области вносит свой вклад в сохранение социальной и экономической стабильности региона во благо каждого южноуральца».

Лидер областной федерации профсоюзов также обратил внимание своих соратников, что многое уже сделано, многое – еще предстоит. Двигаться вперед организации помогут только единство, профессионализм и преданность своему делу.

Николай Буяков пожелал коллегам, профсоюзным активистам, здоровья, благополучия, оптимизма, сплоченности и новых побед.