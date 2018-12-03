Челябинская область подключилась к российскому проекту «Неизвестный солдат»

В понедельник, третьего декабря, челябинский «Бессмертный полк» в День неизвестного солдата присоединилась к всероссийскому проекту «Неизвестный солдат».

Этот день знаменателен тем, что именно третьего декабря 1966 года к стенам Кремля с 41-го километра Ленинградского шоссе был торжественно перенесен прах безымянных советских воинов, героически погибших в боях за столицу Советского Союза.

Раздел «Неизвестный солдат» начал работать месяц назад на всероссийском сайте «Бессмертный полк». За этот месяц на проект поступило более 200 снимков от родственников советских солдат, которые до сих пор числятся, как без вести пропавшие. Это внуки и правнуки собирают по крохам сведения о своих предках. И мечтают только лишь о том, чтобы найти хоть какую-нибудь информацию о боевом пути дедов и прадедов.

Много, очень много безымянных героев есть и в Челябинской области. Местные жители узнают своих родственников на фотографиях других героев и узнают их судьбу. На сегодняшний день в списках неизвестных солдат числится около 45 тысяч человек. Это с учетом того, что на фронт из Челябинской области ушло более миллиона южноуральцев, а с фронта не вернулось 250 тысяч советских солдат.

«У нас очень много таких фотографий, особенно групповых, на которых изображены бойцы Красной Армии, а судьба их неизвестна, - рассказала координатор «Бессмертного полка» в Челябинске Елена Скорнякова. – Наш, челябинский проект называется немного по-другому и он более ярче отражает его цели и задачи».

В Челябинске более четырех лет существует проект «Безымянные герои». Каждый праздник Великой Победы кто-то из родственников находит своих пропавших без вести героев той страшной войны.

Раздел «Неизвестный солдат» создан на полученные от Фонда президентских грантов средства. Более подробнее о проекте можно узнать на сайте «Бессмертного полка». Кураторы движения просят всех жителей Челябинской области поддержать проект «Неизвестный солдат» и «Безымянные герои» и высылать свои пожелтевшие фотографии родственников по ссылке.