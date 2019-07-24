Челябинская область за два десятилетия потеряла почти 227 тысяч своих жителей

В Челябинской области за без малого два десятилетия число жителей сократилось почти на 227 тысяч человек, в том числе городских жителей стало меньше почти на 191 тысячу.

По данным Челябинскстата, в 1990-м году на Южном Урале постоянно проживали три миллиона 701 тысяч 692 человека. В 2019-м году данный показатель снизился до трех миллионов 475-ти тысяч 753-х человек.

До 2002-го года включительно население Челябинской области превышало три миллиона 600 тысяч человек, после цифры скакали то вверх, то вниз, но выше этой отметки больше никогда не поднимались.

Показатели нерадостные. Сегодня южноуральцы и умирают больше, чем раньше, и рождаются реже, и уезжают за пределы малой родины в другие регионы Российской Федерации чаще – в основном из-за неблагополучной экологической обстановки.