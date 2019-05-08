Челябинские кадеты своими руками создали «письма из прошлого»

Челябинские кадеты - 29 второклассников школы №15 – в преддверии 9 Мая своими руками создали «письма из прошлого». Мастер-класс по продвижению совместного проекта региональной ассоциации военно-патриотических организаций «Урал» и поискового отряда «Русь» состоялся вчера, седьмого мая, и очень понравился маленьким кадетам.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» руководитель «Урала» Андрей Муравьев, ребята к поставленным задачам отнеслись серьезно – они очень старались.

«Приходилось многое объяснять и показывать ребятам, но это того стоило. На мастер-классе кадеты познакомились с историей наград, начали учиться работать с базами данных о Великой Отечественной войне. Думаю, что каждому участнику такого необычного урока было приятно принести домой сделанное своими руками «письмо»», - отметил Андрей Муравьев.

Он подчеркнул, что проект «Письма из прошлого» направлен на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и участниках боевых действий, а также на творческое развитие учащихся.

Важно, что проект некоммерческий, реализуется собственными силами (и за счет собственных средств) ветеранов боевых действий. Он охватывает три периода - дореволюционной России, Великой Отечественной Войны и участия нашей страны в боевых действиях (Афганистан, Чечня и пр.)

«Письма из прошлого» - это плакетка со стилизованным смертным медальоном (жетоном) русской, советской, российской армии, соответствующий историческому отрезку; вкладышем к медальону с данными защитника Отечества; письмом- «треугольником» с данными, взятыми в ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», и другими архивными сведениями (копиями наградных листов, повестками, извещениями); барельефом орденов и медалей, присущих той или иной исторической эпохе; объемные макетами боеприпасов того времени; другими предметами и вещами (петлицами, копиями, благодарности).

Фото предоставлено ассоциацией «Урал»