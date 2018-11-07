Челябинские общественники выступили против строительства новых подземных переходов

В Челябинске назревает очередной скандал в отношении решения мэрии о строительстве в городе новых поземных переходов. Активисты «Гражданского патруля» критикуют решение администрации города о возведении к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 еще несколько подземных переходов, строительство которых обойдется Челябинску минимум в 750 миллионов рублей.

Как стало известно информационному агентству «Урал-пресс-информ», на сегодняшний день утверждена документация по планировке территории на северо-западе Челябинска, которая предусматривает строительство семи подземных пешеходных переходов, а также еще двух переходов на улице Труда и Тракторозаводском районе. Общественники провели рейд по городу, обследовав подземные переходы, и выяснили, что практически все из них нуждаются в срочной реставрации.

На площади Революции, расположено сразу семь подземных переходов, на ремонт которых ежегодно выделяют денежные средства. Здесь общественники обнаружили разрушенную наружную отделку, поврежденные ступени с разной высотой и углом наклона. Кроме того, ступени выполнены из металла, что опасно в гололед. Несколько лестниц не оборудованы пандусами, а часть существующих пандусов выполнены с недопустимым углом наклона.

Подобная ситуация наблюдается и у остановки «Детский мир», где расположены четыре подземных перехода. Кроме вышеперечисленных нарушений общественники отмечают также разрушение настенных, напольных и потолочных покрытий. Похожая ситуация и на Центральном рынке, где кроме нарушений, имеются проблемы с освещением. У торгового центра КС активисты «Гражданского патруля» нашли оголенную проводку и граффити на стенах. А надземный пешеходный переход на Свердловском тракте «порадовал» еще и объявлениями о продаже наркотиков.

«Власти утверждают, что новые переходы будут удобными для жителей. Однако как показал наш рейд - уже существующие переходы содержаться в ненадлежащем состоянии, - прокомментировал ситуацию руководитель отделения «Гражданский патруль» в Челябинске Семен Воронин. - Прежде, чем строить новые, нужно отремонтировать уже существующие подземные переходы».

По итогам рейда «Гражданским патрулем» сделан вывод о ненадлежащем состоянии надземного и подземных пешеходных переходов в городе Челябинске, неспособности местных властей содержать их в удовлетворительном состоянии. Активисты общественной организации обратились в администрацию с требованием устранить существующие нарушения.