Челябинские туристы – в первой пятерке влюбленных в Крым

Челябинск наряду с Москвой и Московской областью, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, Нижним Новгородом и Екатеринбургом вошел в первую пятерку городов и регионов России, где летний отдых в Крыму особенно популярен.

В ТОП-10 российских регионов, откуда туристы наиболее часто едут в Крым, также Новосибирская область, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская и Архангельская области.

Сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, что в наступившем году российские туристы бронируют летний отдых в Крыму в среднем на 11 с половиной ночей и потратят на аренду жилья 2,9 тысячи рублей в сутки (на семью). Для челябинских туристов средний показатель - десять с половиной ночей и две с половиной тысячи рублей в сутки.