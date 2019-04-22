Челябинские улицы скоро украсят 300 чудо-остановок. Елистратов уже оценил

Челябинские улицы в скором времени украсят 300 остановочных комплексов, разработанных с учетом климатических условий южноуральской столицы, основных потребностей пассажиров, ожидающих транспорт, включая маломобильных граждан.

Посадочные места новых чудо-остановок с антискользящим напольным будут выполнены из дерева, крыши уберегут людей от дождя и солнца, антивандальные стеклянные стены защитят от ветра. Каждый объект оснастят «умными» светильниками, информационными табло, на которых будет размещено актуальное расписание и другая полезная информация.

Администрация Челябинска привлекла к обсуждению облика новых остановочных комплексов и горожан. Опрос на эту тему проводился на сайте городской мэрии с 15-го по 21-е апреля. Участие в нем приняли 1252 человека.

Первым делом челябинские власти поинтересовались, как население мегаполиса относится к тому, что остановочные комплексы будут размещены на гостевых маршрутах Челябинска. Положительно к этому отнеслись 64,3 процента респондентов (805 человек). Отрицательно - 35,7 процента (447 человек).

Второй вопрос был такой: «Считаете ли вы, что такие комплексы нужно разместить по всему городу, а не только на гостевых маршрутах?». Оказалось, что подавляющее большинство челябинцев хотят, чтобы суперостановки украшали весь город, - так ответили 992 опрошенных (79,2 процента). А 260 горожан выступают только за гостевые маршруты (20,8 процента респондентов).

Глава Челябинска Владимир Елистратов сегодня, 22 апреля, после аппаратного совещания в городской администрации прокомментировал результаты опроса.

«Опрошены более тысячи человек. На мой взгляд, нормальные, позитивные итоги. Люди в целом согласны с теми остановками, которые им предлагают. Было много замечаний по цвету скамеек, который не ассоциируется у горожан с цветом дерева. Хотя на самом деле скамейки будут как раз на основе дерева. Это пожелание жителей Челябинска будет учтено – у лавочек будет приятный глазу древесный цвет. Сегодня я подготовлю письмо на имя губернатора Челябинской области Алексея Текслера об итогах этого опроса - для того, чтобы он тоже с ними ознакомился», - отметил Владимир Елистратов.

Градоначальник сообщил также, что уже посмотрел такую остановку вживую.

«На мой взгляд, она очень красивая. Недавно видел подобную в Москве. Мне кажется, что наша даже лучше столичной, - порадовался Владимир Елистратов и добавил: - Чем остановка будет напичкана - это будет уже зависеть от возможностей и от того, где она будет находиться».