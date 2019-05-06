Челябинские «уральцы» почтили память воинов-интернационалистов

В Челябинске участники региональной ассоциации военно-патриотических организаций «Урал» почтили память боевых товарищей - ветеранов Афганистана. По ежегодной традиции, воины-интернационалисты и представители казачества навестили могилы ветеранов-афганцев в майские праздники. Третьего мая этого года они побывали на трех кладбищах: Митрофановском, Фатеевском и Сухомесовском.

Первым делом «уральцы» навестили могилу председателя организации

воинов-интернационалистов Александра Секерина (он похоронен на Митрофановском кладбище). Для его мамы, Светланы Львовны, такое трепетное отношение к памяти сына бесценно.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» руководитель ассоциации «Урал» Андрей Муравьев, многие могилы никто, кроме них, не посещает - иногда больше просто некому (когда родных и близких уже нет в живых).

«Сегодня, к сожалению, остается нерешенным вопрос со статусом памятника «Воинам-интернационалистам» на Лесном кладбище (пока такого статуса у мемориала нет - прим.). Ко дню ветеранов боевых действий, который в нашей стране отмечается первого июля, мы решили обновить памятник своими силами», - сообщил Андрей Муравьев. - Два года назад, еще при Александре Артуровиче Секерине, мы тоже приводили мемориал в порядок, каждый камешек тогда подкрашивали. Пытались провести свет».

Руководитель ассоциации «Урал» посетовал, что для некоторых людей нет ничего святого - так, наркодельцы регулярно используют мемориал для «закладок».

Третьего мая на могилах российских солдат вместе с Андреем Муравьевым побывали полковник запаса Руслан Федюхин, атаман Василий Учкин, воин-интернационалист Максим Григорьев, ветеран боевых действий Олег Качалов, участник боевых действий, доброволец Донбасса Филипп Венедиктов.

Фото автора и сообщества «Урал»