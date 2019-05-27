Челябинские зоозащитники пришли на помощь малышу Симбе

Челябинские зоозащитники пришли на помощь львенку, которого хозяйка, жительница Твери, привезла в столицу Южного Урала ради заработка - в Челябинске малыш Симба (в июле ему исполнится годик) стал героем фотосессий. Спрос на профессиональные снимки в компании с детенышем льва в Челябинске оказался высоким - горожане охотно записывались на фотосессии, приводили детей. Что думал по этому поводу сам Симба? Его никто не спрашивал.

Президент челябинского фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян рассказал, что ему поступил тревожный сигнал - будто бы львенка, чтобы во время фотосъемки он вел себя спокойно, накачивают транквилизаторами. Карен Даллакян оплатил фотосессию и к назначенному времени вместе с девушками, якобы мечтающими о профессиональных фото с красавчиком Симбой, прибыл на челябинский завод огстекла (по адресу: улица Свободы, 2), на территории которого находится фотостудия, предлагавшая фото со львенком. Также в рейде, состоявшемся вчера вечером, 26-го мая, участвовал представитель рабочей группы Общественной палаты Челябинской области по проблемам безнадзорных животных Кирилл Волков и неравнодушные горожане.

К счастью, насчет транквилизаторов тревога оказалась ложной. Карен Даллакян констатировал, что Симба не находится под действием наркотических препаратов: зрачки, реакция, движения - все в норме. Однако опытный ветеринар усмотрел признаки рахита: львенку уже восемь месяцев, а у него до сих пор не сменились молочные зубки, и "проваливается" спина. И еще - Симба мелковат для своего возраста. Как пояснила его хозяйка, мама львенка тоже была не из крупных.

Карен Даллакян отметил, что девушка неправильно кормит маленького хищника. Покупает ему индюшатину в лоточках, где одна только мякоть, и никаких костей - одного белкового питания недостаточно для гармоничного развития зверя.

Оказалось, что единственным имеющимся у хозяйки документом на Симбу является договор купли-продажи. Нынешняя владелица купила его в передвижном зоопарке в Костроме. Теперь она сама "гастролирует" по стране с четвероногим малышом (к слову, девушку и маленького льва связывают теплые, нежные отношения - это факт).

"Документы о прививках на Симбу отсутствуют, у него нет ветпаспорта. Мы связались с управлением ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области. Завтра они организуют проверку, по факту которой будут принимать решение. Скорее всего, львенка поместят на карантин", - отметил Карен Даллакян.

В изоляции - если решение о карантине будет принято - Симба пробудет до тех пор, пока специалисты не убедятся, что львенок здоров.

Агентство "Урал-пресс-информ" будет следить за судьбой маленького "гастролера" поневоле.

Как совершенно справедливо заметил Карен Даллакян в своем видеообращении, пока есть такой ненормальный спрос (разве без фотографий с львенком нельзя обойтись?), будут и такие - сомнительные с точки зрения зоозащитников - предложения.

Что чувствуют дикие животные, о чем они мечтают, пока рядом с ними в гламурных студиях улыбаются в камеру нарядные дамы, - ответ на этот вопрос, увы, мало кому интересен.

Правда, что касается Симбы, то его хозяйка по имени Тая заверила, что именно люди - и фотографы, и заказчики - подстраиваются под львенка, а не "ломают" его звериную сущность ради эффектного кадра.