Челябинский офицер подарит «Молитву о Пальмире» женам участников боевых действий

Председатель челябинского регионального отделения «Офицеров России» Владимир Саломатин первого июля, в День ветеранов боевых действий, подарит Челябинску концерт «С молитвой о Пальмире».

Как сегодня, 27-го июня, он рассказал челябинцам на пресс-конференции, главная его цель - сделать праздник для женщин. Мне захотелось, чтобы муж привел свою вторую половинку на концерт и все увидели: она - жена участника боевых действий.

Владимир Саломатин рассказал о том, что за последнее время не раз убеждался, что об участниках боевых действий у окружающих зачастую складывается не совсем правильное, ошибочное мнение, стереотип, «будто они отрешенные, закрывшиеся от жизни, живущие в себе люди и ходить с ними на какие-то концерты было бы неправильно». Он решил сломать стереотипы.

«Мне захотелось сделать из этого дня памяти и скорби какой-то особенный день. Всем памятен концерт в Пальмире. Меня зацепило, что его провели в знак благодарности и с надеждой, что это никогда не повторится. Однако самые главные слова, которые были там сказаны, - о том, что боль каждого солдата, каждого человека, пострадавшего во время теракта, надо воспринимать как личную трагедию», - поделился Владимир Саломатин.

Концерт Валерия Гергиева и симфонического оркестра Мариинского театра, посвященный памяти защитников Пальмиры, состоялся в 2016-м году в Сирии, став символом надежды на восстановление мира и торжество добра над злом

Ветеран боевых действий Владимир Саломатин - подполковник запаса, награжденный государственными наградами, - решил подарить Челябинску что-то подобное: светлое, радостное, дающее силы и вдохновение жить дальше. И он придумал назвать концерт в честь того уникального культурного мероприятия - так у предстоящего события появилось имя «С молитвой о Пальмире».

Концерт пройдет первого июля в кинотеатре имени Пушкина. Для участников боевых действий и их близких выступят солисты Челябинской государственной филармонии: заслуженная артистка России Наталья Александрова (виолончель), Ольга Смоленская (скрипка), Ирина Головина (фортепиано). Музыканты исполнят произведения Шумана, Грига, Брамса, Чайковского и других замечательных композиторов. Мероприятие состоится при поддержке министерства культуры Челябинской области.

Первое июля - дата, пока не имеющая официального статуса, однако с каждым годом она становится все более известной. Предстоящее событие - дань уважения памяти тех, кого уже нет в живых, и благодарность ветеранам, которые живут рядом с нами сегодня.