Дед-фронтовик – врио губернатора Текслеру: Алеша, не бойся трудностей

Врио губернатора Челябинской области Алексей Тесклер вместе с сыном Мишей поздравили с Днем Победы своего дедушку-фронтовика - ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Зотова.

«Я 9 мая буду в Челябинске вместе с жителями области встречать День Победы. К сожалению, не смогу тебя поздравить непосредственно в этот день, поэтому пришел вместе с Мишей чуть пораньше, чтобы поздравить тебя с праздником», - объяснил глава региона деду свое досрочное поздравление с праздником.

Маленький правнук поинтересовался у геройского прадеда: «Дедушка, а как ты воевал?». Анатолий Иванович рассказал, что на фронт ушел в 1942 году. На тот момент молодому солдату было 18 лет. Анатолий Зотов участвовал в обороне Ленинграда.

«Я был истребителем танков, с противотанкового ружья стрелял по танкам. Подбил один танк и награжден медалью “За боевые заслуги”», - рассказал прадед.

В Челябинскую область Анатолий Зотов приехал после войны из Костромской области и живет уже в этом регионе 72 года. «Народ на Урале хороший, работящий», - делится с внуком своим мнением об южноуральцах Анатолий Михайлович.

Алексей Текслер родился в Челябинске и прожил в этом городе до 16 лет, затем вместе с родителями перебрался в другой регион. Последнее время со своей семьей жил в Москве. В марте 2019 года Текслер был назначен врио губернатора Челябинской области

Анатолий Зотов пожелал своему внуку, который сейчас руководит ставшей для деда родной областью, не бояться трудностей. «Алеша, я работал и не боялся трудностей. Меня интересовали трудности. В них ты царапаешься и выходишь победителем. Не интересно, когда просто. Интересно, когда трудно», - давал дед советы врио-губернатора.