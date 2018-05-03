День Победы в Челябинской области

Челябинская область готовится к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В каждом муниципалитете запланированы праздничные мероприятия.

День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил южноуральцев с Днем Победы: «Этот священный праздник объединяет поколения, наполняет сердца гордостью за свое Отечество и всегда будет воплощением безграничного мужества, самоотверженности и единства нашего народа. Южноуральцы своим самоотверженным ратным и трудовым подвигом приблизили этот великий день, отстояли право жить в свободной стране, растить и воспитывать детей под мирным небом. Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачена Победа, и передавать эту память по наследству. Низкий поклон Поколению Победителей, крепкого уральского здоровья, счастья и благополучия!»

В Челябинске на 9 мая запланировано 130 праздничных мероприятий.

Традиционно празднование начнется в 10 часов с торжественной церемонии возложения венков и цветов у мемориала «Вечный огонь». В 11 часов в парке «Металлург» начнется праздничная программа «Ветка сирени».

В полдень на площади Революции состоится Торжественное построение, в финале которого будет исполнен творческий эпилог - выступление лучших вокальных и танцевальных коллективов Южного Урала. Всего будет задействовано – более 200 артистов. После завершения Торжественного построения начнутся праздничные концерты, программы, народные гуляния, будут работать полевые кухни. В это же время во всех парках города и на пешеходной части улицы Кирова пройдет уже ставшая традиционной акция «Георгиевская ленточка». А в Саду Победы пройдут народные гуляния «Отдыхаем с ветеранами».

В 13 часов на центральных площадях города начнутся праздничные программы. На Театральной площади состоится патриотический концерт «Равнение на ПОБЕДУ». Одновременно начнут работу кухни народов мира, и пройдет бесплатная раздача солдатской каши из полевых кухонь (ориентировочно это 5 тысяч порций). На территории пешеходной части улицы Кирова пройдет большой праздничный концерт «Неугасима память поколений». В городском саду имени Пушкина состоится театрализованный концерт «День Победы».

В парке Гагарина уже традиционно пройдет Открытый фестиваль-конкурс «Пришла весна, пришла Победа!». На гала-концерте выступят вокалисты и танцоры, прошедшие конкурсный отбор, посвятят свои выступления памяти воинов и тех, кто трудился в тылу. В данном мероприятии примут участие творческие коллективы со всей Челябинской области. Вместе с тем, праздничные концерты и народные гуляния пройдут в: парке «Сад Победы», парке «Металлург», парке Калининского района (ул. Чайковского, 185) и в сквере по ул. Молодогвардейцев.

Шествие Бессмертного полка в этом году пройдет по маршруту прошлого года. Построение начнется с 13.30 часов на площади у ЮУрГУ. Начало шествия в 15 часов по маршруту – пр. Ленина через Свердловский проспект до площади Революции, поворот налево на улицу Цвиллинга к Вечному огню. В колонну «Бессмертного полка» может встать каждый, кто 9 мая придет с фотографией своего предка.

В 16 часов ПКиО имени Гагарина состоится концерт духового оркестра. В 20 часов на площади Ярославского стартует патриотический проект «Огонь Победы».

Завершением Дня Победы станет праздничный фейерверк в 22 часа на набережной реки Миасс, продолжительностью 10 минут. В это же время в летнем театре ПКиО имени Гагарина начнется кинопоказ фильма «Они сражались за Родину».

В Златоусте празднование начнется в 10 часов с возложения венков у мемориала Славы. В 10 часов 30 минут состоится театрализованный митинг «Этих дней не смолкнет Слава». В полдень у здания администрации города стартует парад. В 14 часов 30 минут пройдет акция «Бессмертный полк». В 19 часов на главной площади города состоится праздничная концертная программа. Завершится празднование салютом в 22 часа.

В Кыштыме в 9 часов 40 минут состоится акция «Бессмертный полк». В 10 часов на городской площади состоится митинг. В Коркино в 10 часов 30 минут стартует акция «Бессмертный полк». В Троицке в 10 часов на центральной площади стартует митинг. В 15 часов в ПКиО имени Томина начнется праздничная программа «День Победы».

В Еманжелинске в 11 часов начнется шествие Всероссийской акции «Бессмертный полк». В 11 часов 10 минут на городской площади состоится парад-митинг. В 13 часов стартует ежегодный районный смотр строя и песни «Статен, строен, уважения достоин». В 19 часов в городском сквере состоится большая праздничная вечерняя программа «Память. Гордость. Жизнь». В 21 час 30 минут начнется молодежная акция «Зажги свечу», а в 22 часа – праздничный салют.

В Чебаркуле праздничные мероприятия начнутся с 11 часов на площади имени Ленина, к этому времени уже будет организована выставка военной техники и солдатская кашу. Сначала состоится торжественный митинг, далее военный парад пройдет по улице Ленина. Парадное шествие дойдет до Сквера Победы, где в сопровождении салютной группы состоится возложение цветов к памятнику воинам, павшим в боях в годы Великой Отечественной войны. Затем все желающие проедут на городское кладбище на отдание воинских почестей. С 13 часов на площади имени Ленина начнется празднично-концертная программа. Закончатся мероприятия праздничным салютом.

В Трехгорном в 11 часов от Центральной библиотеки стартует шествие «Бессмертного полка». В полдень начнется военный парад. В 13 часов начнется праздничная программа «На привале». В 20 часов 30 минут на площади ДК «Икар» состоится концерт «Мы внуки твои, Победа!». В 23 часа прогремит праздничный салют.

В Магнитогорске в 10 часов на площади Торжеств жителей и гостей города ожидает парад сотрудников УМВД, ГИБДД, учреждения исполнения наказаний и МЧС, а также казаков и воспитанников военно-патриотических клубов, участников боевых действий. Перед ветеранами пройдет техника объединенной технической школы ДОСААФ, спецтехника Министерства чрезвычайных ситуаций, а также ретро-автомобили военных лет. В 12 часов начнется шествие международной акции «Бессмертный полк» от пересечения улицы Ленинградской и проспекта Ленина. С 14 часов на площади возле Курантов Магнитогорская епархия представит "Бал Победы". Кульминацией празднования 9 Мая станет большой концерт "Симфония Великой Победы", который начнется в 19 часов. В 22:50 небо озарит красочный фейерверк.

В Снежинске в 9 часов 20 минут состоится городской парад, в рамках Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». В 10 часов на площади Ленина пройдет торжественный митинг. В 11 часов в Парке культуры и отдыха начнется праздничное гулянье. В 18 часов на стадионе стартует детский праздничный концерт «Спасибо Вам, за мир и наше детство». Завершится праздник фейерверком в 22 часа 15 минут.