Депутат ЗСО Челябинской предложил главе КСП провести эксперимент – построить детсад за его деньги

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Валихан Тургумбаев, сын которого стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств при покупке детсада по завышенной цене, выступил с необычным предложением к главе Контрольно-счетной палаты региона Алексею Лошкину.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по материалам проверки КСП области эффективности использования бюджетных средств при покупке администрацией Чебаркуля детского сада у ЗАО «Трест Уралавтострой» (гендиректором является Каиржан Тургумбаев).

Сегодня, 28 февраля, на заседании регионального парламента Алексей Лошкин представлял отчет о работе КСП за прошедший год. Валихан Тургумбаев решил воспользоваться моментом и спросить у главы КСП, какими критериями руководствовалась Палата, оценив «готовый садик, полностью оборудованный горшками и виллами» в 8,3 миллиона рублей. Здание было продано администрации за 24,9 миллиона (580 тысяч за одно место в детсаду). Депутат пожаловался, что такая некорректная, по его мнению, оценка привела не только к возбуждению уголовного дела (о котором написали все СМИ, подпортив застройщику репутацию), но и к парализации работы предприятия (необходимо вернуть полученные за продажу деньги), а в дальнейшем – к проблемам с дольщиками на двух строящихся сейчас домах.

«Если у вас получится реализовать проект по строительству аналогичного детского сада за 8 миллионов рублей, я готов его профинансировать и даже подарить затем администрации Чебаркуля», - обратился депутат к Алексею Лошкину.

Валихан Тургумбаев намерен обратиться в комитет по промышленности и комитет по этике Заксобрания, чтобы коллеги дали свою оценку произошедшему.

Алексей Лошкин, выслушав эмоциональную речь парламентария, напомнил, что экспертизу стоимости проводит не КСП, а эксперт, который был выбран по конкурсу (оценки по разным объектам делают разные эксперты). После проверки материалы были переданы застройщику, у которого было время на обжалования, и лишь затем утверждены на коллегии и направлены в правоохранительные органы. Силовики провели свою доследственную проверку и приняли решение о возбуждении уголовного дела. Первым обвиняемым в этом деле стал Сергей Богатырев, проводивший для застройщика оценку здания. «Обсуждать вопрос постройки мною детского сада считаю нецелесообразным», - ответил на предложение депутата Алексей Лошкин.

Спикер регионального парламента Владимир Мякуш, выслушав весь разговор, рекомендовал главе КСП лично встретиться с Валиханом Тургумбаевым и обсудить все нюансы проверки. Двое из депутатов напомнили своему коллеге, что любое заключение органа государственной власти можно оспорить в законном порядке через суд.

Как уже сообщало агентство, Контрольно-счетная палата области проводила проверку в администрации Чебаркуля по поручению губернатора Бориса Дубровского. Глава региона направил аудиторов в Чебаркульский район после того, как был выявлен факт нецелевого использования бюджетных средств при покупке здания под детсад «Умка» в Миассе. Результаты проверки легли в основу двух уголовных дел. Оценку зданий в Миассе и Чебаркуле проводил Сергей Богатырев. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвиняемый находится под домашним арестом.