Депутаты и сенаторы смогут добровольно отказаться от доплат к пенсии

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому депутаты и сенаторы имеют право добровольно отказаться от ежемесячных пенсионных надбавок при выходе на пенсию.

Согласно действующему закону, ежемесячная доплата к пенсии устанавливается по заявлению гражданина, имеющего право на эту доплату, решением руководителя федерального органа исполнительной власти по социальной защите населения.

Законопроект предлагает дополнить статью положением, предоставляющем депутату и сенатору право отказаться от доплаты. «Если законопроект будет поддержан, то у каждого депутата и сенатора будет право самостоятельно решить вопрос об отказе, исходя из своих представлений о справедливости», – сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина. Для этого необходимо будет подать заявление на имя министра труда и социальной защиты РФ.

В пояснительной записке подчеркивается, что законопроектом предлагается «установить отказ безусловным и не подлежащим отзыву».

Ранее о готовности добровольно отказаться от положенных парламентариям пенсионных преференций заявили депутаты и сенаторы от «Единой России». Никто из депутатов других партий еще публично не изъявил желания отказаться от надбавок.

О своей готовности отказаться от надбавки к пенсии заявил и депутат от Челябинской области Андрей Барышев.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2019 года.