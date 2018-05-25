Детские сады, больницы и школы потребляют самую дешевую и некачественную «молочку»

Учреждения социальной сферы в Челябинской области, как и в целом по стране, вынуждены покупать молочную продукцию сомнительного качества у сомнительных производителей. Единственный аспект, который играет роль, - цена. Чем ниже, тем лучше. Не для потребителя, конечно.

О несовершенстве законодательства, «благодаря» которому на торгах побеждает тот, чья цена ниже (о качестве речь не идет вообще), сегодня, 25-го мая, говорил заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский.

«Продукция крупных молокоперерабатывающих заводов Челябинской области в социальную сферу не попадает вообще по одной простой причине - ценовому аспекту. Федеральный закон 44-ФЗ предусматривает победу в торгах тех, кто предлагает более низкую цену. Поэтому все крупные предприятия нашего региона, осуществляющие выпуск качественной продукции, выпадают из поставок в социальную сферу. Они вынуждены работать только с предприятиями торговли, - подчеркнул Александр Раевский. - Если посмотреть перечень организаций, в которых были выявлены нарушения, то их названия вам ничего не скажут, они никому не известны. Среди нарушителей – не те предприятия, которые производят подавляющий объем молочной продукции».

Александр Раевский подчеркнул, что именно организации, специализирующиеся на участии в торгах, поставляют учреждениям социальной сферы фальсифицированную и не отвечающую требованиям безопасности продукцию.

«На это повлиять мы никак не можем. Министерство сельского хозяйства Челябинской области совместно с Роспотребнадзором неоднократно обращались в Законодательное собрание региона, в Минсельхоз РФ с предложениями о внесения изменений в 44-ФЗ. Мы надеялись добиться внесения законодательных инициатив, чтобы Госдума пересмотрела подход к выбору поставщиков продуктов питания, в том числе для социальной сферы, включив в необходимые критерии отбора показатели качества. Тогда серьезные, ответственные производители стали бы конкурентноспособны. Сегодня же единственное, что позволяет выиграть в торгах, - ценовой фактор, - отметил Раевский.

Что касается продукции переработчиков молока Челябинской области, работающих с сетями, в том числе федеральными, то замминистра сельского хозяйства региона заверил: они производят для населения нормальные, здоровые молочные продукты, соответствующие требованиям технических регламентов Таможенного Союза.

У местных переработчиков серьезная служба контроля качества, фактически на всех молокоперерабатывающих заводов установлено серьезное оборудование - многие производители обратили внимание на техническое перевооружение в результате санкций 2014-го года.

Жаль только, что в социальные учреждения нашего региона попадает совсем другая «молочка».

Однако положение дел в Челябинской области и во всей стране в скором времени должно измениться - благодаря внедрению с первого июля 2018-го года системы обязательной электронной ветеринарной сертификации через ФГИС «Меркурий», направленной на ужесточение правил оформления ВСД ради уменьшения количества фальсификаций среди продовольственных товаров.