Детскую железную дорогу в Челябинске продлят и встроят в систему профобразования

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский предложил генеральному директору – председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозёрову совместно развивать детскую железную дорогу в Челябинске, встроив ее в систему профобразования.

С такой инициативой глава региона выступил на встрече с гендиректором 23 мая в Челябинске.

«Это интересный и удивительный проект, который начинался еще до войны, но очень востребован и сегодня», - отметил глава региона. В этом году 8 мая открылся 69-й сезон пассажирских перевозок на Челябинской детской железной дороге.

Борис Дубровский предложил создать рабочую группу для совместного развития детской железной дороги в Челябинске. «Предлагаю совместно создать рабочую группу и рассмотреть возможность построить еще 2 станции и продлить дорогу, а также встроить этот проект в систему профессионального образования области», - выступил с предложением губернатор.

Кроме того, Борис Дубровский предложил встроить детскую практику на малой магистрали в систему профессионального образования области. «Я думаю развитие наставничества и подготовка кадров очень важное направление деятельности и для вас, и для нас», - отметил глава региона. В этом году практику на Челябинской детской железной дороге пройдут 728 ребят, из них 368 отправятся сюда впервые. Дети попробуют себя в роли машинистов тепловоза, дежурных по станции, проводников пассажирского вагона, осмотрщиков вагонов, монтеров СЦБ.

Олег Белозёров поддержал предложение губернатора, подчеркнув, что для ОАО «РЖД» это очень важная тема. «Мы развиваем сквозное образование, а это значит, что ребята уже с детского возраста имеют возможность получить начальные навыки на железной дороге», – сказал генеральный директор ОАО «РЖД». Он отметил, что предложение губернатора позволит расширить проект компании и создать очень интересный кластер.

Если планы по продлению дороги и строительству новых станций удастся претворить в жизнь, то малая Южно-Уральская станет дорогой, располагающей самым большим, среди всех детских дорог мира, числом раздельных пунктов.

На сайте ДЖД рассказывается, что торжественное открытие детской железной дороги в парке имени Ю.А. Гагарина Челябинска состоялось в августе 1949 года. На тот момент ее протяженность была около 700 метров, она соединяла две тупиковые станции. Одна из них – имени Павлика Морозова – сохранилась до сих пор.

В 1953 году дорога была удлинена до 2 километров и была построена новая станция – Водная. В 1961 году появилась станция Пионерская, протяженность пути увеличилась до 4 километров.

В 1995 году детская железная дорога закрылась. В мае 1997 года она вновь начала работать. Но к моменту открытия удалось восстановить только один перегон Водная – им. Павлика Морозова, длиной 2,3 километра.

В последний день лета 1998 года состоялось открытие двух новых станций, восстановленной и новой платформы.

На сегодня протяженность дороги составляет 5,7 километра. На ДЖД Челябинска пять станций: им. Павлика Морозова, Водная, Лесная (бывшая Пионерская), Звездная, Солнечная и одна платформа Зоопарк (на перегоне Водная – им. Павлика Морозова).