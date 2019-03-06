Девушки и парни Челябинской области начали оголяться

В Челябинской области чувствуется приближение весны. Люди начали раздеваться до нижнего белья. Возможно, потребность прилюдно разоблачаться связана с сезонным обострением психических заболеваний, наступающим, как правило, ранней весной и осенью.

На днях полуголый мужчина красовался перед стенами челябинского вуза, готовящего педагогов. Эксгибициониста сняли на видео зоркие студентки. Следом оголилась жительница Южноуральска, также попавшая в прицел объектива камеры сотового телефона.

Коротенькое видео с разгуливающей в одном бюстгальтере молодой женщиной, размещенное в группе «Подслушано Южноуральск», за три дня набрало 13 тысяч просмотров. Одни участники сообщества ужасались такому поведению, другим было смешно, третьи встали на защиту девушки, предположив, что дело тут не в распущенности, а в состоянии здоровья. Люди даже предлагали запретить пабликам выкладывать фото и видео подобного рода.