Дубровский: Этот шестилетний цикл не будет простым, но качество жизни южноуральцев будет повышаться

Впервые в Челябинской области представлен прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие шесть лет – 2019-2024 годы. Предстоящая шестилетка будет непростой. При этом впервые за 4 года, благодаря росту экономики, в регионе прогнозируется рост реальных располагаемых денежных доходов населения, начиная уже с этого года.

Прогноз был представлен на заседании правительства области.

Как пояснил министр экономического развития региона Сергей Смольников, прогнозирование сразу на шесть лет связано с национальными векторами развития, заложенными в новом майском Указе Президента РФ. Разработка прогноза велась с учетом тенденций в мировой экономике.

По словам министра, показатели социально-экономического развития области подтверждают прогнозные ожидания по уверенному выходу экономики региона на траекторию роста.

По итогам 2018 года ожидается рост валового регионального продукта на 2%, в 2019-2021 годах – на 4,8-6%, в 2022-2024 годах – от 6,4 до 6,9%. Динамичный рост ВРП произойдет, прежде всего, за счет роста промышленного производства.

Темпы роста промышленного производства по итогам 2018 года оцениваются на уровне 2,4%. В 2019 году планируется от 7,1%, что связано со значительным ростом в обрабатывающих отраслях. В 2024 году этот показатель достигнет 9,6%.

Росту промпроизводства будет способствовать увеличение производительности труда (на 6%), модернизация базовых отраслей экономики и реализация флагманских инфраструктурных проектов всероссийского уровня, треть из которых связана с металлургической продукцией. В результате рост промышленного производства в 2019 году до в 2024 году.

«Рост промышленного производства положительно отразится на экспорте, так как в его структуре более 80% составляют черные и цветные металлы», - отметил Смольников.

Повышение этого показателя наблюдается в регионе второй год подряд. В 2018 году он составит 8,8% (за счет повышения конкурентоспособности предприятий региона). В 2019 году ожидается снижение темпов роста экспорта в связи с введением США новых санкций и товарных ограничений на сталь. Но в 2020-2024 годах прогнозируется рост экспорта от 8 до 14%, что будет обеспечено ростом цен на металлопродукцию.

На ВРП также оказывает влияние состояние в сельском хозяйстве.

«Последние годы, несмотря на неустойчивую экономическую ситуацию, сельское хозяйство сохраняло растущую динамику. Сказался эффект импортозамещения, а также завершение и выход на проектную мощность крупных инвестиционных проектов. Поэтому сегодня перед нами стоит задача сохранить этот достигнутый уровень», – сказал Сергей Смольников. В 2019-2024 годах по прогнозу Минсельхоза области прогнозируется незначительный рост на уровне от 0,1% до 0,3% по целевому варианту.

Увеличения ВРП предполагается достигнуть за счет положительной динамики в строительстве.

По итогам 2018 года ожидается ввод порядка 1,5 миллиона квадратных метров жилья, что на 76% выше прошлогодних показателей. Минстрой области прогнозирует к 2014 году достигнуть показателя в 2,3 миллиона квадратных метров. Строительству и сдаче жилья будет способствовать запланированное снижение ипотечной ставки (менее 8%).

Объем инвестиций в основной капитал в текущем году ожидается в размере 221 миллиарда рублей с ростом 9,5%. Челябинская область по итогам первого полугодия занимает 15 место в России по объему инвестиций (за полгода 106 миллиардов рублей).

«Рост объема инвестиций в 2019-2021 годах прогнозируется на уровне от 1,8% до 2,4% по базовому варианту, чему будет способствовать подготовка к проведению саммитов стран ШОС и БРИКС в 2020 году. В 2022-2024 годах прогнозируется рост инвестиций на 6,1-6,6% в год по базовому варианту», - рассказал министр.

Инвестиционная политика направлена на реализацию крупных проектов преимущественно в металлургии, машиностроении, добыче полезных ископаемых, а также в сельском хозяйстве. В 2019-2024 годах будет реализовано свыше 240 инвестпроектов на сумму порядка 765 миллиардов рублей.

«Экономическому росту будет способствовать улучшение предпринимательской среды»,- подчеркнул глава минэкономразвития. В 2018 году количество малых и средних предприятий увеличилось более чем на 70% по сравнению с 2014 годом – сегодня в регионе 72 тысячи. Их оборот оценивается в 1,3 триллиона рублей. В прогнозном периоде численность работников, занятых в МСП, увеличится в 1,4 раза до 415 тысяч человек. «Это полностью соответствует установкам майского Указа Президента», – добавил министр.

Губернатор Борис Дубровский обратил внимание, что прогнозируемый рост экономики должен, в первую очередь, позитивно сказаться на социальной сфере. «Необходимо продолжать проекты в области социальной политики, образования и здравоохранения, - подчеркнул глава региона. - Самый главный показатель, которого нам нужно добиться к 2024 году, – это увеличение продолжительности жизни южноуральцев до 78 лет».

Данный рост прогнозируется за счет увеличения суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 и снижения коэффициента смертности до 10,9.

Устойчивое и динамичное развитие экономики будет способствовать росту заработной платы. В номинальном выражении среднемесячная заработная плата в 2018 году вырастет на 8,1% и составит почти 35 тысяч рублей. Реальная заработная плата с учетом индекса потребительских цен ожидается на уровне 105,4%.

«В 2018 году впервые за 4 года ожидается рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 2%. В дальнейшем прогнозируется их умеренный рост от 0,5 до 3% по целевому варианту», - доложил министр.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2018 году составит 9 тысяч 393 рубля, а к 2024 году увеличится до 10 тысяч 617 рублей по целевому варианту.

По прогнозам, доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума сократится в 2 раза.

В результате роста доходов в 2018 году ожидается увеличение оборота розничной торговли на 4,4%. В 2019 году рост розничного товарооборота несколько замедлится, что будет частично вызвано адаптацией потребления населения к повышению НДС. В дальнейшем ожидается достаточно равномерный рост на уровне от 0,7% до 2,8% в 2020-2024 годах за счет роста реальных доходов населения и восстановления кредитной активности населения.

«Этот шестилетний цикл не будет простым, но мы выстроим нашу экономическую политику так, чтобы она работала на постоянное повышение качества жизни людей», - подчеркнул Борис Дубровский.