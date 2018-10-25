Дубровский инициировал новую должность в правительстве Челябинской области

Состав правительства Челябинской области будет откорректирован по инициативе губернатора Бориса Дубровского – вводится новая госдолжность.

Сегодня, 25 октября, депутаты Законодательного собрания утвердили внесенные губернатором поправки в два региональных закона - в статью 6 закона «О Правительстве Челябинской области» и закон «О государственных должностях Челябинской области», а также в Устав региона.

Как пояснил вице-спикер, председатель комитета ЗСО по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин, принимать поправки в Устав Челябинской области входит в полномочия депутатов.

Согласно поправкам, в реестр государственных областей должностей будет дополнительно включена должность «заместитель губернатора – министр».

Один из депутатов поинтересовался, идет ли в данном случае разговор о каком-то конкретном министерстве и совмещении. Из зала прозвучало: «министерство экологии». В этом случае курирующий данное направление Сергей Сушков может возглавить минэкологии (министр на днях попал на больничную койку с гипертоническим кризом). Но дальше эта тема развиваться не стала.

Парламентариям лишь пояснили, что эти поправки позволяют одному из вице-губернаторов возглавить какое-либо министерство или одному из министров области стать вице-губернатором, продолжая руководить ведомством. Законопроект предоставит губернатору принимать решение о таких назначениях.

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, «в настоящий момент речь идет о технической возможности такого совмещения, а не о каких-либо персоналиях».

Законопроект был принят парламентариями в первом и в третьем, окончательном, чтениях.