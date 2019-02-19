Дубровский поручил «взять под крыло» семью чудом спасенного из-под завалов Вани Фокина

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил своим заместителям «взять под крыло» семью Вани Фокина, спасение которого из-под завалов частично обрушившегося дома в Магнитогорске назвали настоящим чудом.

Ванечка провел на почти 30-градусном морозе без еды и воды 35 часов. Сразу в день спасения его доставили спецбортом в НИИ детской хирургии и травматологии Москвы, где высококвалифицированные специалисты сделали все возможное и невозможное, чтобы малыш начал восстанавливаться.

В прошедшую пятницу, 15 февраля, Ванечка вместе с мамой вернулся домой. А на следующий день, 16 февраля, он отметил свой первый день рождения в кругу семьи.

«Мы все счастливы, что ребенок не просто выжил, но и практически полностью восстановился благодаря усилиям врачей и заботе близких», - отметил губернатор Борис Дубровский на прошедшем в понедельник аппаратном совещании.

Глава региона поручил своим заместителям: «Прошу проследить, чтобы Ване обеспечили дальнейшее сопровождение, необходимые реабилитационные мероприятия, чтобы у семьи было все благополучно с обустройством нового жилья и всем необходимым».

В новую квартиру Фокины переедут в ближайшее время. А сразу после аэропорта оии отправились к бабушке Вани (маминой маме и папе).

Напомним, семья Вани Фокина в числе первых воспользовалась положенной пострадавшим субсидией и приобрела квартиру в пятиэтажном доме. Неравнодушные горожане подарили для Вани новую коляску, кроватку, стульчик и много-много игрушек и других полезных вещей.

Фото "Магнитогорский металл" и Евгения Фокина