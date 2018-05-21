Дубровский: У Карабаша есть шанс на второе рождение

В Карабаше (Челябинской области) стартовала традиционная пресс-конференция губернатора Бориса Дубровского. В этом году впервые она прошла за пределами Челябинска - в Карабаше.

Необычным было и начало пресс-конференции. Пока журналисты ждали в зале местного ДК главу региона, им показали фильм «Карабаш — город контрастов». Авторы пытались доказать "акулам пера", что Карабаш зря называют самым грязным городом. Глава города уверен, что это утверждение не соответствует нынешней действительности.

«Ну, всё, переезжаем в Карабаш!», - пошутил кто-то из журналистов. - Тем более, жильё здесь недорогое - 14 тысяч за квадратный метр».

«У вас есть возможность самим сделать выводы, суждено ли городу обрести второе рождение» - парировал губернатор, входя в зал сразу после фильма. -Моё мнение - задача сложная, но она решаемая. И мы ее решать будем». Журналисты несколько скептически отнеслись к оптимистическим прогнозам.

Губернатор рассказал журналистам о новых методиках экологической безопасности на Карабашмеди, о проекте рекультивации хвостохранилища и участии Карабаша в федеральной целевой программе «Чистая страна».

Также разговор зашел о создании центральной площади города. Борис Дубровский напомнил, что Карабаш, Кыштым, Аша, Южноуральск, Сатка, Троицк и Снежинск подали заявки на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной среды в малых городах.

«Карабаш прошел в полуфинал конкурса. Мы надеемся, что деньги город получит. Это около 30 миллионов рублей, - отметил Борис Дубровский. - Но если не получит, то будем строить за свои деньги».