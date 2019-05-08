Единороссы возьмут на контроль ситуацию с начислением пени жителям пострадавшего дома в Магнитогорске

«Единая Россия» возьмет на контроль ситуацию с начислением пени за жилищно-коммунальные услуги жителям Магнитогорска (Челябинская область), чьи квартиры пострадали в результате взрыва бытового газа в декабре. Обращение по данному вопросу будет направлено в региональную прокуратуру.

Об этом заявил координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

«Мы обратимся в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту начисления пеней за ЖКУ собственникам квартир взорвавшегося дома в Магнитогорске, - сообщил Козлов. - На мой взгляд, здесь нужна оценка контрольно-надзорных органов. За неверное начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, согласно жилищному законодательству, накладываются штрафы».

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация недопустима. «В доме несколько месяцев не было воды, газа, не работали лифты, люди проживают в другом месте, а в это время им идут платежки и начисляются пени - это попросту недопустимая ситуация. Управляющая и ресурсоснабжающие организации, городские власти были в курсе того, какую трагедию пережили люди, но в течение 5 месяцев со времени ЧП не озаботились решением вопроса с коммунальными платежами для собственников квартир данного дома. Только после публикаций о возникшей проблеме в прессе представитель местного управления ЖКХ сообщил о том, что будет сделан перерасчет», - сказал Козлов.

Региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя», заместитель секретаря по партийной работе Александр Мотовилов подчеркнул, что нельзя допустить начисление пени или любых дополнительных сумм за коммунальные услуги жителям частично обрушившегося дома в Магнитогорске. Партийный проект возьмет данную ситуацию под контроль. Будут проведены встречи с жителями дома, собрана и проанализирована информация по квитанциям. Затем людей проинформируют, как и за что им должен быть произведен перерасчет. Оперативность и корректность расчетов будет взята под строгий контроль.

Напомним, в ряде СМИ со ссылкой на жителей прошла информация, что жильцам дома №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года в результате взрыва бытового газа обрушился седьмой подъезд, начислили коммунальные и жилищные платежи, а также пени за неуплату. При этом с начала года до 1 апреля большинство людей в своих квартирах не проживало, а некоторые были принудительно отселены. Администрация Магнитогорска и минстрой региона заверяют, что все начисления были проведены на законных основаниях.