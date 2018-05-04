Единый миграционный центр создадут в Челябинской области для оказания услуг иностранцам
В Челябинской области создадут единый миграционный центр, который будет оказывать весь комплекс государственных услуг прибывающим в регион иностранным гражданам по принципу «одного окна».
Соответствующую инициативу руководителей правоохранительных органов поддержал губернатор Борис Дубровский. Для ее реализации создана специальная рабочая группа.
Подобные центры действуют в Москве, Новосибирске, Воронеже и в ряде других городов. Теперь иностранные граждане смогут в комфортных условиях получить госуслуги при оформлении необходимого пакета документов. Единый центр исключит всевозможные посреднические услуги в данной сфере, выдачу поддельных и подложных документов, подчеркнули в пресс-службе главы региона.