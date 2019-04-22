Елистратов: Концепция развития транспорта в Челябинске подготовлена и будет отправлена врио губернатора

Администрация Челябинска подготовила концепцию развития общественно транспорта города и готова представить ее временно исполняющему обязанности губернатора Алексею Текслеру.

Об этом заявил глава города Владимир Елистратов после аппаратного совещания в мэрии.

«Губернатором были даны поручения подготовить ее (концепция развития транспорта – прим. ред.). Она готова», - сказал Елистратов.

Сегодня вечером мэр намерен уточнить последние нюансы комплексного плана развития транспорта. «Сегодня вечером я с коллегами, которые отвечают за транспорт, последний раз уточню нашу позицию, и письмо губернатору будет направлено», - заверил глава.

Напомнил, врио губернатора Алексей Текслер 10 апреля побывал в трамвайном депо ООО «ЧелябГЭТ», провел закрытое совещание, посвященное транспортной теме. Глава региона был возмущен, что городские власти не сумели представить ему комплексный план развития транспорта. Он дал две недели на решение этого вопроса. Срок истекает уже в эту среду, 24 апреля.

На разработку предложений по трамваям и троллейбусам была дана неделя. Но пока власти не озвучили подготовленные ими предложения и по этому виду транспорта.

Напомним, через полтора месяца, 3 июня, состоится открытый конкурс по продаже имущества муниципального унитарного предприятия «Челябинский городской электрический транспорт» (МУП «ЧелябГЭТ»), признанного банкротом. Начальная цена выставленного на торги имущества составляет 1 миллиард 916 миллионов 544,5 тысячи рублей. Если город не предпримет никаких шагов по выкупу, то все имущество может уйти сторонним лицам (единым лотом или разбитое по частям). А, значит, ООО, которое занимается перевозкой челябинцев электротранспортом, может остаться ни с чем.