Елистратов – о судьбе ЧелябГЭТ: Переживать не стоит

Глава Челябинского городского округа Владимир Елистратов очень эмоционально отреагировал на вопрос об ООО «Челябинский городской электрический транспорт» («ЧелябГЭТ»), работники которого обеспокоены судьбой предприятия и своими перспективами по дальнейшей работе.

В ближайшие месяц-два имущество МУП «ЧелябГЭТ», которое находится в пользовании ООО «ЧелябГЭТ», будет выставлено на торги. Это подвижной состав, депо, подстанции, административные здания, рельсы, провода и так далее. Его общая стоимость - 1 миллиард 800 миллионов рублей. Если город не предпримет никаких шагов по выкупу, то все имущество может уйти сторонним лицам (единым лотом или разбитое по частям). А, значит, ООО может остаться ни с чем.

Кроме того, планируемые к саммитам ШОС и БРИКС дорожные работы могут привести к сокращению трамвайных маршрутов, и, как следствие, высвобождению части работников.

Напомним, сотрудники ООО «ЧелябГЭТ», обеспокоенные сложившейся на ООО ситуации, не дождавшись никакой реакции от городских властей на озвученные ими проблемы, уже дважды написали открытое письмо на имя губернатора. Первое было адресовано Борису Дубровскому, второе – его преемнику Алексею Текслеру.

Сегодня, 1 апреля, после аппаратного совещания журналисты поинтересовались у Владимира Елистратова (ему губернатор поручал встретиться с коллективом, но он это проигнорировал) дальнейшей судьбой ЧелябГЭТ и его сотрудников. «Что конкретно вас интересует, финансовое положение или что-то другое?», - резко спросил градоначальник. Смягчившись, чиновник все-таки ответил на вопрос, правда безо всякой конкретики.

«ЧелябГЭТ будет работать в плановом режиме. Жителям насчет электротранспорта переживать не стоит, - заверил Елистратов. - То, что происходит сегодня с предприятием, - это сложный процесс, мы вплотную им занимаемся и знаем, как он будет развиваться».

Начальник управления транспорта Максим Кичеев заверил, что имущество предприятия однозначно должно остаться у города - оно будет выкуплено муниципалитетом. «Мы просто ищем различные варианты, как это сделать, прорабатываем их», - пояснил глава упртранса. Первый вариант - выкуп имущества муниципалитетом и передача его ООО «ЧелябГЭТ» на правах хозяйственного пользования. Второй вариант – реанимировать МУП. Но для этого мэрии нужно будет договориться с должниками о погашении всех неоплаченных платежей в рассрочку.

Кичеев сегодня озвучил и третий вариант: «Потом на имущество города может зайти концессионер. Он должен будет вкладывать свои деньги и за счет чего-то получать свою прибыль».

Он также добавил, что вопрос о конкретных сроках выкупа имущества не стоит. «Но, думаю, в ближайшее время (месяц, два, три) вопрос будет решен и в течение этого года имущество будет выкуплено», - сказал Кичеев.

Чиновники не стали прояснять ситуацию по поднятому в письме вопросу о возможных сокращениях сотрудников в связи с предстоящими к саммитам ремонтными дорожными работами и, как следствие, временным закрытием части трамвайных маршрутов.

И опять же остается открытым вопрос, почему глава Магнитогорска может регулярно встречаться с транспортниками, отвечать на их вопросы, а глава Челябинска всячески избегает этих встреч. И почему в Челябинске тема общественного транспорта скрыта завесой тайн.

Справка.

Попытки обанкротить муниципальное унитарное предприятие «Челябинский городской электрический транспорт» (МУП «ЧелябГЭТ») предпринимались с 2016 года. Первый иск был принят 26 апреля 2016 года. В мэрии тогда составили график погашения долгов и выразили надежду, что до банкротства важнейших муниципальных транспортных предприятий города дело не дойдет. Суд отказал во введении наблюдения и прекратил производство по делу.

Пятого августа 2016 года суд кассационной инстанции отменил определение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении в марте 2017 года Арбитражный суд отказал налоговой инспекции о признании ЧелябГЭТ банкротом и введении наблюдения и прекратил производство по делу. В мае 2017 года Восемнадцатый Арбитражный апелляционный суд отменил это решение суда первой инстанции, признал заявление кредитора обоснованным и ввел наблюдение. Первого июля 2017 года ООО «ЧелябГЭТ» получило от обанкротившегося МУПа подвижной состав, что позволило продолжить пассажироперевозки в городе.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» на предприятии, на сегодня ежемесячно ООО «ЧелябГЭТ» платит порядка 8-9 миллионов рублей за аренду имущества МУПа.

В октябре 2017 года МУП окончательно признано банкротом. МУП накопил 559,4 миллиона рублей долга перед ПФР: пенсионные взносы предприятие перестало перечислять с 2008 года. Более 554 миллиона рублей недоимки по налогам и иным обязательным платежам были включены в третью очередь реестра требований кредиторов.

В ближайшее время должна начаться реализация имущества, находящегося в залоговой массе. Остается непонятным, почему администрация города Челябинска еще два года назад не предприняла шагов по погашению долгов МУПА, недопущению его банкротства. Вместо этого было создано ООО и туда переведены сотрудники и передано в пользование имущество. В такой ситуации, по данным нашего источника, нашлись желающие половить рыбку в мутной воде.