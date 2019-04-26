Филиал лицея №97 Челябинска упразднил старшие классы

Филиал лицея №97 города Челябинска намерен упразднить в своем учебном заведении старшие классы. Выпускникам 9 класса предложили на общих основаниях поступать в 10 класс и ездить на уроки в основное здание либо переходить в другое учебное заведение.

Активисты регионального отделения ОНФ направили обращение в прокуратуру региона с просьбой проверить законность ликвидации старшего звена

В пресс-службе ОН рассказали, что филиал лицея находится в центре города, имеет удобную транспортную доступность. Основе здание расположено в 8 километрах от места проживания учеников.

Сейчас в школе действуют по два класса в каждой параллели и три класса на седьмом образовательном уровне. В старших классах филиала учится порядка 20 школьников, и они хотели бы завершить обучения в стенах своей родной школы. Однако, руководство образовательного учреждения лишает их такого права.

Родители, не получив разумных объяснений о целесообразности исключения из лицензии 10 и 11 классов в филиале, подали иск в суд.

Активисты обратились в министерство образования и науки области с просьбой обеспечить приоритет соблюдения прав учащихся и учет мнения родительского сообщества. Общественники рекомендуют чиновникам при принятии ими решений о дальнейшей судьбе филиала учесть результаты прокурорской проверки, а также данные из официальных отчетов 97-го лицея и документов, представленных школой в суд, о реальной наполняемости классов. Активисты ОНФ намерены выяснить у представителей министерства образования, что помешало сохранить в филиале хотя бы универсальный класс.

В министерстве образования и науки области агентству пояснили, что подобного рода решения каждое учебное заведение принимает самостоятельно. Кто это делает (совет школы, директор или педагогической коллектив), определяется Уставом учебного заведения. Школа приняла решение об обучении старшеклассников в одном корпусе, исходя из возможности обеспечения учеников всеми необходимыми стандартами образования.