Гамбургеры «Равис» отмечены «золотом» в Москве

Компетентное жюри всероссийской выставки «Золотая осень» оценило отменный вкус покупателей продукции «Равис». В этом году агрохолдинг представил на конкурс сразу три компании: «Равис», ПКЗ «Дубровский» и птицефабрику «Среднеуральскую». В результате 20 наименований получили высшую оценку.

На главном дегустационном конкурсе страны золотые медали получили новинки компании - наггетсы и гамбургеры. Гамбургеры приготовлены из говядины, свинины и куриного филе, наггетсы - из нежного куриного филе с добавлением сливочного сыра, в хрустящей панировке.

В компании постоянно занимаются разработкой новых рецептур. Так, весной этого года была представлена линейка продукции для здорового питания. Котлеты «Рощинские» и кюфте с болгарским перцем также получили высшую оценку жюри.

«Столичными призерами» стали лидеры продаж агрохолдинга – сервелат «Европейский», сосиски «С сыром» и «Сливочные», пельмени «Московские» Халяль, шпикачки «Прелесть», колбаса вареная «Деревенская», колбаса полукопченая «Пикантная».

По словам генерального директора компании «Равис» Андрея Косилова, награды в очередной раз подтверждают, что доверие покупателей южноуральской компании - самой высокой пробы. Секрет удачного продукта прост: еще до того, как попасть на полки магазинов, его вкусовые качества оценивают сотрудники предприятия, затем массовые дегустации проходят во всех 400 фирменных магазинах «Равис», и только потом продукт может участвовать в выставках и профессиональных конкурсах.

Как отмечают в пресс-службе компании, в этом году агрохолдинг планирует, как минимум, в два раза увеличить производство полуфабрикатов. Специально для этого было приобретено отечественное и импортное оборудование, которое уже сегодня позволяет выпускать качественную продукцию.

У покупателей «Рависа» есть замечательная возможность самим оценить вкус «столичных призеров», сделав покупку в любом фирменном магазине компании, в торговых сетях города и области. Подробности обо всех акциях и новинках, новостях и мероприятиях – на сайте компании.