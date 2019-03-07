ГИБДД Челябинска возглавил офицер, ранее отстраненный от должности командира полка ДПС

В ГИБДД Челябинска новые назначения. Кадровые рокировки связаны с предстоящими саммитами ШОС и БРИКС, который пройдут в Челябинске в 2020 году.

В полиции Челябинска состоялось представление сотрудников, назначенных на должности руководителей подразделений ГИБДД.

На должность начальника отдела государственной инспекции безопасности дорожного движении УМВД России по городу Челябинску назначен Андрей Харцызов.

Андрей Харцызов родился 27 сентября 1969 года в городе Чимкенте Казахской ССР.

В период с 1990 по 2002 годы служил в ОМОН УВД Челябинской области. С 1998 года служил в должности заместителя командира отряда по технике и вооружению. С 2002 по 2003 годы был старшим оперуполномоченным первого отдела управления по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ при ГУВД Челябинской области.

С 2003 по 2014 годы служил в ранге командир полка дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

Андрей Харцызов летом 2014 года был отстранен от должности командора областного полка ДПС. Поводом послужила громкая авария с участием его сотрудника Анатолия Куляшова, который пьяным в ночь на 20 июля 2014 года совершил смертельную аварию. Мальчики 2007 и 2009 годов рождения попали под колеса иномарки, побежав через дорогу за мячом. От полученных травм дети скончались на месте. Куляшова тогда приговорили в пяти годам и десяти месяцам колонии-поселении. Помимо реального срока, с Куляшова в пользу родителя одного из погибших детей взыскано возмещение материального ущерба 29 760 рублей, а также компенсация морального вреда в размере 1 000 000 рублей.

Харцызова тогда отстранили от занимаемой должности. А в 2016 году назначили заместителем начальника управления - начальник отдела (дорожно-патрульной службы и исполнения административного законодательства) Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Челябинской области.

Кроме того, на должность командира полка дорожно-патрульной службы назначен Александр Гайде.

Александр Гайде родился 16 марта 1981 года в поселке Бреды Брединского района Челябинской области. В 2000 году окончил Нижне-Тагильскую среднею специальную школу МВД России. После окончания учебного заведения проходил службу в отделе участковых уполномоченных милиции ОВД Брединского района.

С ноября 2003 года по март 2019 года занимал различные должности в подразделениях ДПС ГИБДД городского Управления, от инспектора дорожно-патрульной службы до заместителя полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску.

«Данные назначения произведены с целью подготовки к мероприятиям, связанным с масштабными событиями, запланированными к проведению в Уральском федеральном округе в 2020 году непосредственно на территории города Челябинска, а также с целью усиления безопасности дорожного движения», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Фото: УМВД России по городу Челябинску