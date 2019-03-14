Глава минздрава - о случае "отказа" в госпитализации в Троицке: Дефектов оказания медпомощи не было

Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин прокомментировал ситуацию с, якобы, имевшим место отказом в госпитализации трехлетнего ребенка в областную больницу города Троицка.

Напомним, сегодня в СМИ и в соцсетях появилась информация об отказе в госпитализации девочки в областной больнице Троицка. Минздрав провел проверку по этому случаю.

«Разбор инцидента показал, что реальная ситуация несколько не соответствует данным, которые размещены в СМИ и социальных сетях», - пояснил министр. По его словам, врач скорой помощи, приехавшая поздним вечером на вызов к ребенку в поселок Берлин Троицкого района, предположила диагноз, подтверждение или опровержение которого требовало консультации инфекциониста. Родителям предложили поехать в больницу для госпитализации.

«Работники скорой помощи проинструктированы и предупреждают пациентов, что госпитализация не всегда возможна, поскольку может быть не показана в конкретном случае», - пояснил Сергей Приколотин. Госпитализация проводится по показаниям и решение принимает врач больницы после осмотра поступившего пациента.

«В данной ситуации (в троицком случае – прим. ред.) диагноз был ясен, показаний для госпитализации ребенка в инфекционное отделение не было, - уточнил Сергей Приколотин. - Ребенку была оказана симптоматическая помощь, даны полные рекомендации по тактике и лечению».

Министр подчеркивает, что пациенты должны быть готовы к тому, что госпитализация не понадобится и заранее подумать, как можно будет вернуться из больницы домой (захватить с собой деньги для поездки на общественном транспорте или такси или заранее договориться с родственниками, чтобы они в случае необходимости забрали из больницы).

Глава минздрава подчеркнул: «Скорая помощь функцию доставки пациентов до дому из лечебного учреждения не осуществляет». Но, по его словам, медработники скорой готовы помочь добраться, если им по пути и позволяет время. Но в Троицке на тот момент у бригад было много вызовов.

Приколотин также отметил, что маму с маленьким ребенком из приемного покоя никто на улицу не выгонял. Мама подтвердила, что вышла на улицу сама.

Сегодня участковый педиатр посетила ребенка на дому, осмотрела девочку и дала рекомендации. Состояние ребенка хорошее, констатировал министр.

Сергей Приколотин призвал жителей области объективно относиться к деятельности работников здравоохранения и не критиковать огульно, не разобравшись в ситуации. «В данной ситуации дефектов оказания медицинской помощи не было», - отметил министр.