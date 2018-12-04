Главный архитектор Москвы – о благоустройстве Челябинска: Город должен полюбить человека, а затем человек полюбит город

Проект концепции благоустройства центра Челябинска публично обсудили 3 декабря на встрече, организованной по совету губернатора Бориса Дубровского. Концепция подготовлена командой московских и челябинских архитекторов под руководством Союза архитекторов России, который возглавляет уроженец области Николай Шумаков.

Главный архитектор Москвы приехал в отель Radisson Blu, где и были организованы слушания, практически сразу с самолета (а до этого он накануне прилетел из Индии, где изучал степень благоустройства). Не успев поздороваться со всеми друзьями и знакомыми и выпить чашечку чая с дороги, не забронзовевший москвич любезно согласился до начала обсуждения концепции побеседовать с журналистами, чтобы постараться в двух словах объяснить им суть проделанной огромной работы.

«Задача на самом дел невероятно сложная и в то же время простая. Надо сделать одну операцию, чтобы город зажил абсолютно иной, человеческой жизнью. Чтобы город повернулся к человеку. Назовем ее Операция «Че»: Челябинск – человеческий город. По опыту Москвы, Казани, Екатеринбурга, Сочи, Санкт-Петербурга – это все реально сделать с небольшими затратами, поработав на поверхности взгляда человека. Хотя остается много и других проблем. Если поднять глаза, там еще страшнее. Но, сделав первый шаг, пойдем дальше», - рассказал Николай Шумаков.

По его словам, на первом этапе необходимо почистить город каленой метлой, чтобы освободить его от лишних наслоений: кондиционеры, застекленные, да порой и на особый манер, балконы, «наросты» на нижних этажах. «Первые этажи на сегодня – это порнография. Такого – сарайчики, переходящие в киоски - не должно быть, а тем более в центре на прекрасной сталинской архитектуре. Вы ее за 5-10 лет превратили в ужасную», - сокрушался главный архитектор, хорошо знакомый с прошлым и настоящим города.

В плохом состоянии находятся газоны, тротуары и проезжая часть и их необходимо привести в порядок. Для реализации беспрецедентного проекта нужны не столько деньги, сколько временные ресурсы и политическая воля. Вероятнее всего, всю программу выполнить до 2020 года не удастся, но большую ее часть реализовать вполне реально, считает Николай Шумаков.

На открытое обсуждение облика города приглашали всех желающих. В зале свободных мест не было. Некоторым даже пришлось поначалу постоять.

На слушания приехали губернатор Борис Дубровский, ВИП-главы города Владимир Елистратов, председатель комитета градостроительства и архитектуры Сергей Репринцев, главный архитектор Челябинска Николай Ющенко, вице-мэр города по дорожному хозяйству Владимир Алейников, глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

Модератором встречи была советник президента союза архитекторов Евгения Муринец.

Она напомнила, что на первом этапе было проведено социокультурное исследование, оценены транспортная и пешеходная инфраструктура Челябинска, создан фотоплан центра города. На прошлой неделе на сайте Archconcept74.ru были размещены участки концепции. Любой желающий мог их оценить и высказать свои замечания. Поступило 1,2 тысячи комментариев, как позитивных, так и критических.

Первым слово предоставили губернатору Борису Дубровскому, который был краток и попросил участников активно высказывать свои замечания и пожелания, пообещав по итогам обсуждения высказать свою точку зрения.

Затем слово было предоставлено куратору проекта Николаю Шумакову. Он рассказал собравшимся о задаче концепции – сделать Челябинск человеческим городом, повернув его на 180 градусов и сделав дружелюбным к людям и приемлемым для комфортной жизни: «Город должен полюбить человека, а затем человек полюбит город, - отметил куратор проекта. – Я верю в успех».

Далее присутствующим предложили задать вопросы куратору проекта. Первым микрофон достался жителю микрорайона «Парковый-2» Роману Никитину, который попытался задать губернатору вопрос, не относящийся к теме слушаний и достаточно агрессивно обвинил губернатора, комитет архитектуры и главу города в том, что они не смогли вовремя решить проблему с уплотнительной застройкой в микрорайоне.

«Вы меня по делу спросите», - вежливо попросил его Николай Шумаков. Но выступающего трудно было сбить с его волны и он продолжал гнуть свою линию. Тут уже не выдержал губернатор и, повернувших к мужчине, заметил, что что по регламенту сейчас вопрос задают не Дубровскому, а Шумакову. Затем по ходу встречи мужчина не раз намеревался решить наболевшую проблему.

После неудачных вопросов Николай Шумаков вернулся в зал, а слово предоставили руководителю команды архитекторов, создававших концепцию, Андрею Бутусову. Он рассказал, что разработано 49 проектов-рисунков. Планируется преобразовать территорию почти 300 гектар в центре Челябинска. К 2020 году удастся благоустроить 885 гектара, в том числе улицы по маршруту саммитов - Цвиллинга, Лесопарковую, Труда, Энгельса, Энтузиастов, Свердловский проспект, площадь Ярославского.

Типы благоустройства

В проекте использовано три типа благоустройства, которые отличаются по стоимости применяемых материалов. Первый тип предназначен для улиц с высокой концентрацией исторической застройки. Здесь предлагается максимально подсвечивать тротуары, деревья, использовать природный камень, цветную брусчатку. Второй тип - для улиц функционально насыщенных, на которых расположены объекты культуры и социальные учреждения. Здесь предлагается использовать бетонные плиты и крупные кустарники. И третий тип – для примыкающих к центральным улиц, не несущих высокой функциональной нагрузки. Здесь предлагается использовать в качестве покрытия асфальт и ставить универсальные малые архитектурные формы.

Остановки

Архитекторы специально для Челябинска разработали модульные остановки общественного транспорта, в том числе теплую автобусную остановку, которая будет весьма кстати в суровом уральском климате. Предлагается сделать хотя бы одну из высококачественного чугуна от южноуральских производителей.

На остановках предлагается блоки покупки билетов выделить красным цветом (таким же цветом будет и весь общественный транспорт). Правда, губернатор чуть позднее отметил, что лично он считает не совсем подходящим такой цвет для челябинских автобусов, трамваев и троллейбусов. Лучше уж зеленый или синий.

Освещение

Разработчики проекта отметили недостаточную освещенность в Челябинске и предложили добавить света в городе, использовав различные типы освещения, а также декоративную подсветку общественных пространств.

Было предложено и средство борьбы с визуальным шумом – проводами – спрятать их в коллектор под землю.

Пешеходные переходы

Зашел разговор и о пешеходных переходах. Поступали предложения оборудовать спуски в подземные переходы специальными лифтами для маломобильных жителей. Но это очень затратно. Проще все подземные переходы дублировать наземными.

По мнению архитекторов, хорошим решением была бы ликвидация всех имеющихся заборов и замена их живой изгородью.

Перекрёсток Карла Маркса и Кирова

Далее слово предоставили краеведу, координатору группы «АрхиСтраж» Юрию Латышеву. Он высказал свое мнение по поводу перекрёстка улиц Карла Маркса и Кирова. На нем сейчас расположены 4 здания и все относятся к объектам культурного наследия. Краевед считает, что нужно убрать ларьки и ничем не перекрывать исторические здания. Архитекторы заверяют, что вместо нынешнего «блошиного рынка» они сделают амфитеатр с уклоном от улицы и он никак не будет заслонять здания.

Зашел спор и о скейт-площадках у памятника Курчатову. Латышев уверен, что их необходимо уже давно убрать. Правда, не все с этим согласны. Некоторые уверены, что такое радикальное решение может привести к тому, что молодые люди начнут кататься на памятнике.

Ливневки

Жительница Центрального района Ирина Соловьёва поинтересовалась, как планируется решать проблему ливневой канализации. Концепция предусматривает вертикальную схему строительства ливневок.

Озеленение

Еще один участник слушаний поинтересовался планируемым озеленением. Проектировщики отметили, что корневая система липовой аллеи на Кирова сейчас испытывает большие трудности. Предлагается расширить пристволовые пространства до двух метров при нормативе – 1,6 метра и увеличить число зеленых насаждений в городе.

Транспортное развитие

Архитектор Дарья Распопина рассказала о концепции транспортного развития города. Предлагается организация выделенных полос для общественного транспорта (и, прежде всего, на проспекте Ленина и других центральных улицах). Но это предложение также вызывает бурные споры. Эксперт Яков Гуревич уверен, что нельзя организовывать выделенные полосы для ржавых ПАЗов, которые сейчас курсируют по городу. К тому же, по его словам, уже объявлен конкурс на закупку ржавых трамваев (уже бывших в эксплуатации). Он предложил смещать приоритеты в сторону нормального транспорта для людей.

Столичные архитекторы отметили, что общественный транспорт не может быть прибыльным. Это благо должны обеспечивать для горожан власти. Участники в зале одобрил эти слова аплодисментами.

В числе приоритетных авторы проекта называли создание непрерывной пешеходной инфраструктуры и организация велоинфраструктуры.

Парковки

В ходе предварительного исследования авторы проекта увидели в Челябинске три типа парковок: легальные, нелегальные и промежуточные («карманы» есть, но стоит знак «парковка запрещена»).

Проектом предусмотрено упорядочивание парковочного пространства. Жители считают, что в Челябинске нельзя сокращать число парковочных мест. Авторы проекта отметили, что все легальные парковки сохранены. Сокращение произошло лишь в ряде мест, да и то на единицы (где были нелегальные парковки). На ряде улиц площадь парковочного пространства выросла. Правда, высказывалось и мнение, что «чем больше пробок в Челябинске и меньше парковочных мест – тем лучше. Тогда некоторые водители и их пассажиры пересядут на общественный транспорт.

Для безопасности пассажиров на остановках трамваев хотят создать специальные платформы, чтобы люди не выскакивали прямо под колеса автомобилям. Правда, как это будет выглядеть, пока неясно.

Минусы города

Челябинский урбанист Лев Владов (его команда - порядка 40 человек - изучала транспортные потоки в Челябинске с земли и воздуха) рассказал о минусах города: на некоторых улицах нет тротуаров, вдоль дорог гулять шумно и небезопасно (очень пыльно), навязчивая аудиореклама отгоняет людей с улиц. По их наблюдениях, у Кировки и площади Революции в районе подземных переходов настоящая зона отчуждения. Люди стараются их обходить, чтобы миновать парковку на площади.

Альтернатива Кировке

Челябинские архитекторы Павел Крутолапов и Дмитрий Ступин разработали новую концепцию территории по улице Сони Кривой от сквера Володарского до улицы Лесопарковой. По их мнению, после реализации предложенного проекта улицы Сони кривой, Ленина, Коммуны могут стать альтернативой пешеходной Кировке.

Итоги обсуждений от губернатора

После всех мини-презентаций на сцену вновь вышел Борис Дубровский, чтобы подвести предварительные итоги обсуждения концепции.

«Концепция благоустройства – это некое техзадание к проектированию. Сейчас обсуждается, как город может выглядеть – не весь, а центральная его часть. Мне бы тоже очень хотелось, чтобы весь город изменился сразу. Я тоже за все хорошее против всего плохого. Но масштаб Челябинска таков, что тут очень сложно будет принимать общие решения», - обратился к участникам встречи губернатор.

Борис Дубровский также напомнил, что в свое время кто-то решил (и все знают, кто это), что городу не нужен общественный транспорт. И что там, где когда-то ходили люди, должны ездить автомобили. И сейчас это придется менять.

Нужна новая маршрутная сеть, обновление подвижного состава. Сейчас областные власти совместно с Новатэком намерены реализовать проект по переводу общественного транспорта на газомоторное топливо. «Это будет другой транспорт», - заверил глава региона. Замены требуют и трамваи. Власти пытаются «зацепиться за идею покупки трамваев у местного производителя – Усть-Катавского завода, что позволит еще и решить проблему загрузки предприятия. Но в то же время с рынка закупать транспорт оказывается дешевле. Надо думать.

Все вопросы и проблемы решить в один момент не получится. «Нужно двигаться шаг за шагом по непростой и очень затратной дороге. И сегодня я пришел, чтобы услышать вашу реакцию на этот проект. Хочу понять: мы делать будем этот проект?», - обратился к участникам встречи глава региона и в ответ услышал: «Да! Нет». Есть еще над чем поразмышлять. С другой стороны, изменения во внешнем облике Челябинска назрели давно и они крайне необходимы. «Может быть, создав новое городское пространство, мы увидим нового жителя», - философствовал глава региона.

В ближайшее время будет решаться вопрос и по реке Миасс. Она будет почищена, сужена, отсыпана набережная. Максимально ускорится процесс после строительства Долгобродского канала.

В завершение встречи слово взял Николай Шумаков. Он заверил губернатора и собравшихся, что концепция разработана на высшем уровне. «Разубедите меня, если кто-то считает иначе», - сказал опытнейший архитектор с мировым именем участникам встречи.

А затем Николай Шумаков обратился непосредственно к губернатору с двумя конкретными предложениями: вернуть вокзал от Дворца спорта «Юность» на прежнее место и постараться достроить метро. Половина уже готова. Нужно лишь изыскать несколько миллиардов рублей и через два года (по московским меркам) его можно доделать.

После завершения публичных обсуждений Борис Дубровский еще около часа общался с участниками встречи, беседовал с милыми волонтерами, никому не отказывал в просьбе сфотографироваться. А настойчивый житель «Паркового-2» еще долго не отпускал главу региона и его напористость все-таки увенчалась успехом – он смог довольно долго доказывать правоту своей точки и уже практически на выходе из гостиницы глава региона дал какие-то поручения находившимся рядом подчиненным по прояснению ситуации.