Главы 17 муниципалитетов Челябинской области не торопятся выполнять поручение президента, данное 2 года назад

Главы 17 муниципальных образований Челябинской области не торопятся исполнять поручение президента РФ по разработке комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД), данное им еще два года назад. Срок исполнения истекает первого декабря 2018 года, а эти муниципалитеты еще даже не приступили к разработке схем.

Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов на совещании с главами муниципалитетов, прошедшем 16 октября под председательством губернатора Бориса Дубровского.

Филиппов пояснил, что по распоряжению главы государства КСОДД должны разработать муниципалитеты, где численность жителей более 10 тысяч человек. В регионе эта касается 64 муниципальных образования, из них 15 городских округов, 27 муниципальных районов и 22 поселения. Они могут это сделать за счет собственных средств или дорожных фондов.

«В 11 муниципальных образованиях работа выполнена должным образом и вопросов к ним нет. Они своевременно разработали схему», - доложил замминистра.

В 36 муниципальных образованиях ведется работа по разработке КСОДД. «Вызывают опасения 11 муниципальных образований, где КСОДД могут быть утверждены после утвержденного президентом контрольного срока. Это Копейский и Южноуральский городские округа; Верхнеуральский, Еткульский, Коркинский, Красноармейский, Нагайбакский муниципальные районы; Коркинское, Первомайское и Розинское городские поселения Коркинского района, Миасское сельское поселение Красноармейского района. Главам этих муниципальных образований потребовал взять на личный контроль этот вопрос и обеспечить разработку схем до контрольного срока.

Но больше всего отличились 17 муниципалитетов, где даже не приступили к разработке комплексных схем. Это в Аргаяшском, Ашинском, Еманжелинском, Карталинском, Кунашакском, Кусинском, Сосновском районах, в Трехгорном, Аше, Симе, Красногорске, Карталах, Каслях, Кусе, а также Аргаяшском, Долгодеревенском и Полетаевском сельских поселениях.

«И это несмотря на то, что мы неоднократно писали письма в органы местного самоуправления о необходимости срочно приступить к разработке комплексных схем, проводили обучающие семинары с должностными лицами, которые ответственны за разработку, выдавали методички и типовые программы», - подчеркнул Александр Филиппов.

Замминистра отметил, что разработка КСОДД не требует особых усилий и знаний. Необходимо взять исходные данные из существующих документов (схема терпланирования, генплан), добавить их в типовую программу и туда еще включить данные по количеству ДТП и по дорогам. «Работа не такая уж сложная. Это безответственность руководителей органам местного самоуправления», - считает Филиппов. Главам поручено в кратчайшие сроки приступить к разработке схем и утвердить их в установленный срок.

Более радужная картина по разработке программ по формированию законопослушного поведения участниками дорожного движения. Ее должны были подготовить 43 муниципальных образования. В 6 муниципалитетах программы утверждены. В двух разработаны и в ближайшее время будут утверждены. В пяти – на стадии разработки. Из них лишь четыре территории уложатся в срок. «Вызывает опасение Южноуральский городской округ, где срок утверждения стоит 20 декабря», - рассказал замминистра. Главе рекомендовали откорректировать срок утверждения КСОДД с учетом поручения президента – в ноябре 2018 года.

От глав потребовали принять все меры по безусловному исполнению поручения президента РФ. Губернатор Борис Дубровский отметил, что осталось полтора месяца до завершения срока исполнения поручения президента. Этого достаточно для разработки программ. «Те, кто не приступал, никаких других вариантов, кроме как разработки собственными силами у вас нет, так как торговать проект вы уже не можете. Наша задача- оказать экспертное содействие. Работа должна быть закончена в установленные президентом сроки», - подчеркнул губернатор.

Борис Дубровский поручил предоставить ему к 15 ноября отчет по выполнению поручения. «Будем разбираться персонально по тем, кто не выполнил», - пообещал губернатор.

Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) – базовый стратегический документ, который определяет и систематизирует такие элементы транспортной инфраструктуры, как количество остановочных пунктов, пешеходных надземных и подземных переходов, технические средства организации движения.

«Без схемы мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда, условно, на небольшом отрезке улицы мы имеем три нерегулируемых пешеходных перехода, что в три раза повышает риск ДТП. При разработке документа мы можем сделать из трех нерегулируемых один регулируемый пешеходный переход, поставить светофор и тем самым повысить безопасность дорожного движения», – пояснил Александр Филиппов.