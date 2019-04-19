Горздрав Челябинска проверит информацию о снижении зарплаты врачей, минздрав дает совет

Управление здравоохранения администрации Челябинска проверит информацию о существенном снижении заработной платы у медицинского персонала городской больницы №6.

Напомним, часть сотрудников больницы, недовольных своей новой зарплатой после перехода на новую систему оплаты труда, написали обращения в правительство области и в силовые структуры.

В пресс-службе правительства области уточнили, что обращение от врачей к ним поступило накануне вечером, 18 апреля. В настоящий момент оно проходит процедуру регистрации. В самой больнице главный врач отказался от комментариев, ссылаясь на занятость.

Начальник Управление здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова сообщила, что к ним обращение от медицинского персонала ГКБ №6 о существенном снижении зарплат в текущем году не поступало. «Сейчас мы проверим все обнародованные факты, каждый случай рассмотрим индивидуально, результаты представим в региональный Минздрав и Администрацию города Челябинска», - отметила руководитель горздрава.

Наталья Горлова подтвердила, что новый порядок оплаты труда в учреждениях здравоохранения города был введен с 1 марта 2019 года. «Речь идет об увеличении окладной, то есть гарантированной части заработной платы, но в качестве уравновешивания снижаются стимулирующие выплаты, - пояснила руководитель горздрава. - Но это ни в коем случае не должно уменьшить итоговые выплаты нашим сотрудникам».

Наталья Горлова подчеркнула, что всем руководителям медучреждений города отправлены уведомления о недопустимости снижения заработной платы работников, а также о необходимости сохранения выплат работников из числа основного медицинского персонала на уровне индикатива, установленного Указом Президента РФ.

В министерство здравоохранения области советуют при наличии претензий к работодателю в части оплаты труда, первоначально обратиться к руководству медицинской организации для оперативного устранения разногласий.

«Если вы считаете, что вам неправильно выплачивают зарплату, ее размер уменьшился, а разъяснения вашего руководителя вам остались непонятны или не устраивают вас, вы можете обратиться к учредителю вашей больницы (сотрудники муниципальных учреждений - в управление здравоохранения Челябинска, сотрудники областных учреждений - в минздрав Челябинской области)», - поясняют врачам в министерстве здравоохранения.

Сотрудникам муниципальных учреждений здравоохранения нужно обращаться в Интернет-приемную горздрава. Если больницы находятся в областной собственности - на «Горячую линию» по вопросам оплаты труда минздрава

В минздраве заверили, что готовы разбирать каждый случай индивидуально. Но обращение должно быть неанонимным. «Иначе проверить положение дел невозможно», - поясняют в ведомстве. Но медработники не всегда готовы открыто высказывать недовольство, боясь репрессий со стороны руководства больницы.