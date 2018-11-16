Хозяин «Мечела» вручил российскому министру и челябинскому губернатору подарки

Во время экскурсии по цехам группы компаний «Мечел» глава предприятия Игорь Зюзин подарки своим гостям. Высокопоставленным гостям достались в подарок символы победы над драконами.

Дмитрия Кобылкина еще в цехе подвели к столу и показали статуэтки, отлитые каслинскими мастерами. Фигурки напоминают персонаж древнегреческих мифов Грифона. Министр получил свой подарок ранее губернатора Бориса Дубровского. Главу региона работники предприятия догнали в тот момент, когда он садился в экскурсионный автобус.

Справка

Мифологический Грифон – полулев-полуорел. Грифон - это символ победы над небесной и земной стихиями. Сильный, храбрый, жесткий, величественный и справедливый. Грифон является воплощением пылающего Солнца. Отсюда вытекает, в основном, положительная трактовка образа. Мифическое существо считается победителем драконов и василисков, которые олицетворяют зло. Грифон – это хранитель не только сокровищ, но и тайных сакральных знаний.