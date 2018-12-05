Их будет 146: в Челябинске назвали адреса ёлочных базаров

В Челябинске новогодние деревья – ёлки, сосны и пихты – будут продавать повсеместно. Ярмарки откроются 15 декабря во всех районах города. Любителям минимализма можно будет приобрести хвойные букеты.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Челябинска, всего в мегаполисе утверждено и определено 146 торговых точек (адреса – в первом приложении к распоряжению) по продаже хвойных. Завершат свою работу новогодние ярмарки в последний день уходящего года, 31 декабря.

В городской администрации обещают, что ярмарки оборудуют в соответствии с утвержденной схемой. Будут обеспечены санитарное содержание прилегающих к местам торговли территорий в радиусе 50-ти метров и своевременный вывоз мусора.

Больше всего ёлочных базаров откроется в Ленинском районе – 41. На втором месте – Курчатовский, где хвойные к Новому году будут дарить в 24-х точках. Еще 19 базаров будут работать в Металлургическом районе, по 17 – в Советском и Центральном. Десять ярмарок откроют в Калининском районе и 18 – в Тракторозаводском.