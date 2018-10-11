«Интерсвязь» обеспечивает безопасность новостроек Челябинска

В челябинском микрорайоне «Парковый-2» лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала – компания «Интерсвязь» ввела в эксплуатацию новейшую систему интеллектуального видеонаблюдения.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», работы выполнены в рамках реализации глобального проекта «Умный город Челябинск». Видеонаблюдение является одной из ключевых составляющих концепции безопасности жителей мегаполисов во всём мире. В новостройках «Паркового-2» совместно с управляющей компанией «Горизонты» «Интерсвязь» успешно реализовала пилотный проект, призванный обеспечить безопасность жильцов и их имущества.

В настоящее время установлено уже несколько десятков видеокамер на многоквартирных домах, до декабря число устройств вырастет более чем вдвое. Теперь каждый житель «Паркового-2» сможет в режиме реального времени с помощью индивидуального логина и пароля отслеживать обстановку с любого устройства, имеющего подключение к сети Интернет. Доступ к двухнедельному архиву видео возможен через официальный запрос в управляющую компанию.

Облачные технологии позволяют сохранять материал при любых ситуациях, даже если камеры были повреждены физически.

«Умные камеры» уже позволили раскрыть преступление, когда у несовершеннолетнего жителя микрорайона сверстники отобрали мобильный телефон. Слаженная работа технических специалистов и правоохранительных органов позволила вернуть пропажу владельцу в течение всего восьми часов.

Сейчас компанией «Интерсвязь» достигнуты договорённости с несколькими крупными управляющими компаниями Челябинска о внедрении систем видеонаблюдения. В перспективе эти технологии станут доступными во всех 16 городах присутствия оператора связи.