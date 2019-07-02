Июнь «испортил» в Челябинской области печальную статистику разводов

Июнь 2019-го года в Челябинской области оказался чрезвычайно богат на свадебные церемонии. В первый месяц лета, который побил рекорды пяти свои предшественников, узами брака себя связали две с половиной тысячи пар.

Июнь «испортил» статистику разводов на Южном Урале: по итогам пяти месяцев этого года в нашем регионе распалось на 366 семей больше, чем было создано. Зато теперь, благодаря большому числу июньских свадеб, в Челябинской области число заключений браков превышает количество их расторжений - на 895.

Интересно, что в мае осмелились поклясться друг другу в вечной любви и верности только 823 пары южноуральцев, а вот развелись тогда тысяча 273 пары. До июня лидером по числу свадеб в Челябинской области был март, когда расписались тысяча 626 пар.

В июне в ЗАГСах Челябинской области свадьбы играли не только вчерашние женихи и невесты, а супруги с большим стажем. Так, в Пластовском районе Людмила Федоровна и Леонид Иванович Подольские отметили бриллиантовую свадьбу – их дружной семье исполнилось 60 лет. А в Каслинском районе рубиновый (сорокалетний) рубеж семейной жизни преодолели Татьяна Петровна и Виктор Викторович Бабиковы.

Июль также обещает оказаться богатым на рождения новых семей. Впереди - восьмое июля: День семьи, любви и верности. Многие пары мечтают узаконить свои отношения именно в этот день.

В 2018-м году праздничная дата пришлась на воскресенье. Работники ЗАГСа постарались, чтобы восьмое июля разрешили сделать рабочим днем, и сочетаться законным браком в этот особенный день смогли все желающие.

В 2017-м году День святых Петра и Февронии очень удачно пришелся на субботу. В этот день поженились 444 пары. А днем раньше, седьмого июля, - и вовсе 691 пара.