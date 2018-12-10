Из-за плохого самочувствия пассажира в Челябинске экстренно сел самолет

Пассажиру рейса «Махачкала – Сургут» стало плохо во время полета. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Челябинска.

ЧП произошло сегодня, десятого декабря. В три часа ночи в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Челябинска поступило сообщение о том, что самолет, выполнявший рейс № 501 «Махачкала – Сургут», совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

«Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили, что 39-летний житель города Ноябрьска время перелета несколько раз терял сознание. Выйдя из самолета, сообщил прибывшим медицинским работникам, что почувствовал себя лучше, и от госпитализации отказался», - сообщила пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Как добавила пресс-секретарь ведомства, мужчина летел до Сургута. Он хоть и почувствовал себя лучше, но вновь подниматься на борт самолета отказался и до пункта назначения пассажир решил добираться поездом.

Через 50 минут борт вылетел до места назначения.